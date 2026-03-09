Société d’exploitation des produits alimentaires: l’unité de production de farines infantiles est fonctionnelle

La Société d’exploitation des produits alimentaires (SODEPAL) a son unité industrielle dédiée à la transformation des produits agricoles, vendredi 6 mars 2026, à Ouagadougou.Le secteur agro-industriel burkinabè s’agrandit avec une nouvelle unité de transformation.

En effet, la Société d’exploitation des produits alimentaires (SODEPAL) a inauguré l’extension de son unité de production, le vendredi 6 mars 2026, à Ouagadougou. Cette infrastructure, réalisée avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM), vise à renforcer la transformation locale des céréales et à contribuer à l’amélioration de la nutrition des enfants.

D’un coût total de plus de 605 000 000 F CFA, la Directrice générale (DG) de SODEPAL-SA, Yolande Alexise Zoundi, a expliqué que l’unité peut produire 36 tonnes de farines infantiles par jour et projette un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards F CFA. Elle mettra sur le marché deux produits phares à savoir des farines infantiles fortifiées instantanées et des farines infantiles fortifiées biscuitées à cuire. La DG a soutenu que chaque produit est soumis à un contrôle rigoureux tout au long du processus pour garantir la qualité et la conformité aux normes sanitaires.

Yolande Alexise Zoundi a rappelé que l’entreprise, créée le 23 décembre 1991, s’est donnée pour mission de transformer et valoriser les richesses agricoles locales, notamment le maïs, le mil, le soja et l’arachide. « Cette extension nous permettra d’accroître notre production, de diversifier nos produits et de répondre aux besoins nutritionnels des enfants burkinabè », a-t-elle indiqué.

Un complexe agroalimentaire en vue

Selon Mme Zoundi, cette extension permettra également la création de 46 emplois permanents, 40 emplois temporaires et environ 300 emplois indirects, contribuant ainsi à l’autonomisation des jeunes et des femmes et au soutien des familles burkinabè. La DG a ajouté que l’entreprise envisage un projet structurant d’un complexe agroalimentaire d’un coût estimé à 2,5 milliards F CFA qui devrait générer 40 emplois supplémentaires et étendre ses marchés à cinq pays de la sous-région.

Pour le représentant du chef du gouvernement, Amadou Dicko, cette unité illustre l’importance de la transformation locale des matières premières comme levier de souveraineté économique. « Chaque unité industrielle qui voit le jour est une pierre supplémentaire à l’édification de notre souveraineté économique », a-t-il affirmé. Il a invité les opérateurs économiques et jeunes entrepreneurs à s’inspirer de cet exemple pour multiplier les initiatives industrielles dans le pays.

Quant au représentant et directeur pays du PAM, Sory Ibrahim Ouané, il a réitéré l’engagement de l’organisation à soutenir la production de farine infantile, contribuant à la nutrition des enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes. « Près de 400 millions F CFA ont été investis pour la construction, l’équipement et la formation du personnel de l’unité », a-t-il dit.

