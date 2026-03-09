Société d’exploitation des produits alimentaires: l’unité de production de farines infantiles est fonctionnelle

Cette extension permettra d’accroître la production, de diversifier les produits et de répondre aux besoins nutritionnels des enfants burkinabè.

La Société d’exploitation des produits alimentaires (SODEPAL) a son unité industrielle dédiée à la transformation des produits agricoles, vendredi 6 mars 2026, à Ouagadougou.Le secteur agro-industriel burkinabè s’agrandit avec une nouvelle unité de transformation.

En effet, la Société d’exploitation des produits alimentaires (SODEPAL) a inauguré l’extension de son unité de production, le vendredi 6 mars 2026, à Ouagadougou. Cette infrastructure, réalisée avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM), vise à renforcer la transformation locale des céréales et à contribuer à l’amélioration de la nutrition des enfants.

D’un coût total de plus de 605 000 000 F CFA, la Directrice générale (DG) de SODEPAL-SA, Yolande Alexise Zoundi, a expliqué que l’unité peut produire 36 tonnes de farines infantiles par jour et projette un chiffre d’affaires annuel de 15 milliards F CFA. Elle mettra sur le marché deux produits phares à savoir des farines infantiles fortifiées instantanées et des farines infantiles fortifiées biscuitées à cuire. La DG a soutenu que chaque produit est soumis à un contrôle rigoureux tout au long du processus pour garantir la qualité et la conformité aux normes sanitaires.

Yolande Alexise Zoundi a rappelé que l’entreprise, créée le 23 décembre 1991, s’est donnée pour mission de transformer et valoriser les richesses agricoles locales, notamment le maïs, le mil, le soja et l’arachide. « Cette extension nous permettra d’accroître notre production, de diversifier nos produits et de répondre aux besoins nutritionnels des enfants burkinabè », a-t-elle indiqué.

Un complexe agroalimentaire en vue

Selon Mme Zoundi, cette extension permettra également la création de 46 emplois permanents, 40 emplois temporaires et environ 300 emplois indirects, contribuant ainsi à l’autonomisation des jeunes et des femmes et au soutien des familles burkinabè. La DG a ajouté que l’entreprise envisage un projet structurant d’un complexe agroalimentaire d’un coût estimé à 2,5 milliards F CFA qui devrait générer 40 emplois supplémentaires et étendre ses marchés à cinq pays de la sous-région.

Pour le représentant du chef du gouvernement, Amadou Dicko, cette unité illustre l’importance de la transformation locale des matières premières comme levier de souveraineté économique. « Chaque unité industrielle qui voit le jour est une pierre supplémentaire à l’édification de notre souveraineté économique », a-t-il affirmé. Il a invité les opérateurs économiques et jeunes entrepreneurs à s’inspirer de cet exemple pour multiplier les initiatives industrielles dans le pays.

Quant au représentant et directeur pays du PAM, Sory Ibrahim Ouané, il a réitéré l’engagement de l’organisation à soutenir la production de farine infantile, contribuant à la nutrition des enfants, des femmes enceintes et des mères allaitantes. « Près de 400 millions F CFA ont été investis pour la construction, l’équipement et la formation du personnel de l’unité », a-t-il dit.

