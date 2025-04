29e édition du FESPACO: l’ex-délégué général, Moussa Alex Sawadogo, dresse un bilan « très satisfaisant »

L’ancien délégué général du FESPACO et récemment directeur général de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA), Moussa Alex Sawadogo, a rendu visite à Sidwaya, mardi 8 avril 2025. A l’issue de l’entretien, M. Sawadogo s’est réjoui du bilan de la 29e édition du cinéma africain qu’il juge très satisfaisant.

Le directeur général de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA), Moussa Alex Sawadogo, était dans les locaux des Editions Sidwaya, mardi 8 avril 2025. En effet, l’ancien délégué général du FESPACO a été reçu en invité de la rédaction par « le journal de tous les Burkinabè ». M. Sawadogo a manifesté sa satisfaction d’avoir été reçu dans « la maison commune ». L’ancien délégué général du FESPACO s’est aussi réjoui de la bonne tenue de la 29e édition de la biennale du cinéma africain. Pour lui, le bilan a été très satisfaisant. Il a, par ailleurs, relevé que cette édition était celle de tous les défis.

« C’était une édition de confirmation, avec l’accompagnement du gouvernement burkinabè, nous avons donné une réponse au monde, à savoir que le Burkina demeure un grand pays en matière d’organisation d’évènement culturel », a-t-il déclaré. Moussa Alex Sawadogo a, en outre, fait savoir que l’accompagnement des autorités a eu des retombées sur l’industrie cinématographique du Burkina, notamment avec le sacre de Dani Kouyaté qui a obtenu

l’Etalon d’or de Yennenga avec son film, « Katanga, la danse des scorpions ». A l’occasion, il a invité les acteurs du 7e art burkinabè à poursuivre leurs efforts de sorte que le cinéma burkinabè puisse s’exporter à travers le monde.

Concernant son nouveau poste, l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel, M. Sawadogo a remercié les autorités burkinabè pour la considération en le portant à la tête de la nouvelle structure. Il a signifié que la création de l’agence cadre avec les aspirations des professionnels du cinéma à savoir donner une nouvelle dynamique à l’industrie cinématographique burki-nabè. Créée en novembre 2024, l’ABCA résulte de la fusion de quatre entités clés du secteur. Il s’agit de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), la délégation générale du FESPACO, du secrétariat technique du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel et la direction de la cinématographie et de

l’audiovisuel.

Abdoulaye BALBONE