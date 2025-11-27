2e région militaire : le Chef d’Etat-major général des armées rend visite aux militaires blessés en opération

Mercredi 26 novembre 2025, le Général de Brigade Moussa Diallo, Chef d’Etat-major général des armées a rendu une visite aux blessés en opération de l’Hôpital militaire colonel-Major Tanguet Ouattara (HM-CMTO) de Bobo-Dioulasso.

Accompagné de madame la gouverneure du Guiriko, ainsi que

des chefs militaires et paramilitaires et des autorités administratives de la région, il a remonté le moral et souhaité un prompt rétablissement aux militaires en soin. Il en a profité pour féliciter le personnel de santé de la direction du service de santé des armées et leurs collègues civils qui les appuient, pour le travail formidable abattu au quotidien aussi bien au profit des FDS que des populations civiles.

Le colonel Poda Armel, directeur de l’hôpital a rassuré le CEMGA de leur abnégation et leur determination à toujours faire mieux. Il a, en outre, posé un certain nombre de doléances, auxquelles le CEMGA a promis d’apporter une solution diligente, afin d’améliorer la prise en chage des malades.

EMGA