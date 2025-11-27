Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi : Réflexion autour des idéaux de la Révolution dans la mise en œuvre des actions

Dans le cadre de l’exercice budgétaire 2025, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a tenu la seconde session du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année, le jeudi 26 novembre, à Ouagadougou. Une session placée sous le patronage du premier responsable du département Anûuyirtole Roland Somda.

Les réflexions sur la place du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi dans la mise en œuvre des idéaux de la Révolution progressiste populaire ont été au cœur des travaux de la 2e session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de l’année 2025. Le jeudi 26 novembre, représentants des structures centrales, des services déconcentrés du ministère, des partenaires techniques et financiers et des partenaires sociaux ont passé en revue l’état de la mise en œuvre du 1er CASEM et examiné les documents de planification des actions futures du ministère.

Ce cadre majeur de gouvernance, de redevabilité et de pilotage stratégique du ministère vise aussi et surtout à traduire les idéaux de la Révolution progressiste populaire dans les interventions en cours du département. « La tenue de la présente session traduit l’engagement du ministère tout entier à aligner son plan de travail aux prio-rités du moment », a d’ailleurs insisté la secrétaire générale du ministère, Colette Ouédraogo, qui a salué le leadership éclairé du ministre et la constance de celui-ci dans la conduite des missions régaliennes du département.

Quatre communications ponctuées d’échanges ont meublé la rencontre. La première a porté sur le thème de cette 2e session à savoir : « Mise en œuvre des idéaux de la Révolution progressiste populaire : rôle et place du ministère

des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi ». La seconde et la 3e communication ont concerné respectivement le Plan de travail annuel (PTA) 2026 et le Plan d’actions triennal (PAT) 2026-2028 du ministère. La dernière communication elle, s’est intéressée à l’état de mise en œuvre des recommandations de la première session ordinaire du CASEM 2025.

Voro KORAHIRE