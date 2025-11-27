FILO: « Le chemin de croix » et « Maxime de vie » mises en lumière:

Teminiyis Editions a organisé un café littéraire pour permettre à deux auteurs, Dr Malick Abdoulaye Ba et Marie Antoinette Bossa, de présenter leurs œuvres, mercredi 26 novembre 2025, au sein de la Bibliothèque nationale, à Ouagadougou.

Les écrivains sont au cœur de la FILO, un événement qui magnifie le livre. C’est en cela que des structures initient des cafés littéraires afin de mettre en exergue leurs œuvres. Deux auteurs ont ouvert le bal de cette série de présentations, mercredi 26 novembre 2025, au sein de la Bibliothèque nationale, à Ouaga-dougou.

Il s’agit du Dr Malick Abdoulaye Ba avec son œuvre « Chemin de croix » et de Marie Antoinette Bossa avec son ouvrage « Maxime de vie ». D’emblée, le modérateur du café littéraire, Issaka Ouédraogo, par ailleurs président de l’association Littérature sans frontières, a déclaré que ces œuvres ont des rapprochements. « Elles comportent toutes des enseignements sur la vie qui vont nous permettre de nous performer »,

a-t-il apprécié.

Il ressort de la présentation faite par le respon-sable communication de Pharm’Expert, Ben Toé que « Le Chemin de Croix » décrit le calvaire du Christ et apporte un autre regard aux souffrances largement répandues dans le monde et sur les différents enseignements spirituels. Malick Abdoulaye Ba a souligné que son livre n’a pas une vocation religieuse. « Le choix du titre est voulu. Dans la vie chacun porte sa croix, car après la naissance, nous sommes tous condamnés à mourir un jour », a-t-il clarifié. Pour lui, la condamnation injuste du Christ met en lumière la nature de l’oppression présente dans le monde.

Dans l’ouvrage « Maxime de vie », Marie Antoinette Bossa partage des enseignements tirés de l’expérience et de la réflexion sur l’économie de la vie.

« Une Maxime étant une formule courte qui rassemble un principe moral ou une règle de conduite, les écrits de Marie Antoinette Bossa naissent de ses questionnements profonds, méditations personnelles et inspirations quotidiennes. Ils sont destinés aussi bien aux jeunes qu’aux adultes désireux de prendre du recul face au rythme effréné du monde moderne », a soutenu M. Toé. Marie Antoinette Bossa a confié que la première maxime de son ouvrage est la plus parlante parce qu’elle dirige sa vie. « Ne te plains pas, ne

te plains pas. Use modérément de la parole. En toute circonstance, rend grâce

à Dieu. Car les maux dont souffrent les hommes ne viennent pas de lui, mais leur propre arrogance », a-t-elle repris, avec enthousiasme.

Adama SAWADOGO