2è session du collège des Chefs d’Etat de l’AES : Le Président Ibrahim Traoré accueilli par son homologue le Général d’armée Assimi Goïta

Le Chef de l’État burkinabè, le Capitaine lbrahim Traoré est arrivé à bord d´un avion militaire sur le tarmac de l’aéroport aux environs de 7 heures 35 minutes.

Il a été accueilli par son homologue, le Président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Général d’armée Assimi Goita, à l’aéroport international Président Modibo Keita-Sénou.

Les deux personnalités ont ensuite salué le drapeau sous les hymnes nationaux de leurs pays et celui de la Confédération AES sous le chapiteau.

Les Présidents Goïta et Traoré ont également passé en revue les troupes avant de régagner la loge présidentielle du pavillon de l’aéroport. Ce déplacement du Président burkinabè s’inscrit dans le cadre de la 2è session du collège des Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel qui se tient ce mardi 23 décembre à Bamako.

