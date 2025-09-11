2e vague de Camp Vacances Faso Mêbo dans le Kadiogo : 700 Campeurs à « mouler »

Le coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Ahmed Zoodnoma SAKANDÉ, représentant le parrain, le Chef d’֤État-major particulier de la Présidence du Faso, le Colonel Ismaël Kiswendsida DIAOUARI, a donné, ce jeudi 11 septembre 2025, le coup de sifflet officiel marquant le début de la 2e vague du Camp vacances Faso Mêbo, ce jeudi au lycée Marien N’GOUABI.

« Nous avons constaté que plusieurs parents n’avaient pas pu inscrire leurs enfants à la 1ère vague. Donc le camarade Président, le Capitaine Ibrabrim TRAORÉ, a bien voulu autoriser qu’on reprenne une deuxième cohorte au niveau de Ouagadougou », indique le Commandant Ahmed Zoodnoma SAKANDÉ.

Selon le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, les 700 campeurs de cette 2e vague de Camp Vacances Faso Mêbo vont, durant les dix jours, apprendre les notions de patriotisme, civisme, et surtout l’amour inconditionnel de la Patrie. Ils vont également apprendre à confectionner et à poser des pavés.

Les différents retours des parents de campeurs sur le comportement et l’état d’esprit de leurs enfants après le passage au Camp Vacances Faso Mêbo, sont autant de motifs de satisfaction pour les organisateurs.

En attendant l’extension annoncée du Camp Vacances Faso Mêbo à toutes les régions du Burkina Faso, c’est une couvée de 700 enfants à couler dans le moule de futurs citoyens et patriotes.

Direction de la communication de la Présidence du Faso