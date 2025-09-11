Délégation consulaire régionale d’Oubri: la Chambre de commerce met en terre 350 plants

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) a organisé, samedi 6 septembre 2025, une opération de reboisement sur le site de sa délégation régionale d’Oubri, sis à Ziniaré.

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) répond, une fois de plus, à l’appel des autorités burkinabè. Cette fois-ci, elle a apporté sa touche à la reforestation du pays. Dans une démarche ancrée sur sa responsabilité sociale et environnementale, le Directeur général (DG), Seydou Tou et le personnel de la CCI-BF ont effectué le déplacement pour reverdir le siège de la délégation consulaire régionale d’Oubri, dans la ville de Ziniaré.

Sous un ciel nuageux, ils ont mis en terre environ 350 plants, principalement des arbres médicinaux tels que le moringa, le baobab, kapokier et neemier. Selon M. Tou, ces essences sont appréciées pour leurs vertus thérapeutiques, leurs qualités nutritionnelles, ainsi que pour leur rôle essentiel dans la lutte contre l’érosion et la restauration des sols. « L’objectif visé à travers ce reboisement est d’accomplir notre rôle citoyen mais aussi notre responsabilité sociale institutionnelle. La particularité de ce reboisement est que ce sont uniquement des plantes médicinales qui ont été mises sous terre. De plus en plus, les gens ont besoin de se soigner naturellement par des plantes médicinales. Elles deviennent de plus en plus rares.

Reverdir toutes les représentations de la CCI-BF

C’est pourquoi, nous avons mis l’accent sur ces plantes qui vont non seulement contribuer à reverdir l’environnement, mais aussi contribuer à soigner les populations », a expliqué le DG de la CCI-BF, Seydou Tou. L’ambition de M. Tou et ses collaborateurs est de reverdir toutes les représentations de la Chambre de commerce sur l’ensemble du territoire burkinabè. « Nous avons des représentations dans toutes les régions et il y aura des plantations d’arbres partout. Il y aura du moringa, du kapokier, du baobab… toutes les plantes médicinales qui vont servir aux populations locales », a ajouté la vice-présidente de la CCI-BF, Patricia Badolo.

Le responsable Qualité, hygiène sécurité et environnement de la CCI-BF, Aboubacar Tapsoba, par ailleurs président de la mutuelle des travailleurs, a rappelé que cette action à Ziniaré fait suite à une opération similaire menée en 2023 à Komki-Ipala. Le but est d’accompagner les efforts de l’Etat pour la protection de l’environnement. « Cette activité est très importante, car elle est la perpétuation d’une initiative du gouvernement burkinabè et nous avons vu une grande mobilisation du personnel qui est venu accomplir son devoir citoyen ce jour », a-t-il renchéri. Les responsables de la CCI-BF ont indiqué que cette campagne s’inscrit dans la politique nationale de reboisement visant à « rendre le Burkina

plus vert » et à préserver l’environnement pour les générations futures.

Le DG, Seydou Tou, a rappelé que la plantation d’arbres est un acte citoyen auquel chaque Burkinabè est appelé à participer afin de laisser une marque durable. En rappel, le

Burkina Faso s’est fixé pour 2025 l’objectif ambitieux de planter 20 millions

d’arbres à l’échelle nationale. Parmi les actions phares, l’« Heure patriotique pour reverdir le Faso » a permis la plantation de cinq millions de plants en une seule heure lors de la Journée nationale de l’arbre. A cela s’ajoutent des programmes communautaires comme « Une province, un bosquet médicinal » et « Une école, un jardin botanique », qui renforcent l’ancrage local des initiatives de reforestation.

Djakaridia SIRIBIE

Paul Ousmane COMPAORE

(Collaborateur)