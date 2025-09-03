72 heures du Motard: le ministre d’Etat, Emile Zerbo, haut-patron de la IIIe édition

La IIIe édition des 72 heures du Motard se tient, du 26 au 28 septembre prochain, au palais des Sports de Ouaga 2000. C’est ce qu’a confié l’association organisatrice, hier 3 septembre, au ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, désigné haut-patron de l’évènement.

En prélude à la IIIe édition des « 72 heures du Motard », qui se tiendra, du 26 au 28 septembre prochain, l’association Motards du Faso a été reçue, hier mercredi après-midi, par le ministre d’Etat chargé de la Mobi-lité, à son cabinet. L’événement, qui aura lieu sur l’esplanade du palais des Sports de Ouaga 2000, est placé sous le haut patronage du ministre d’Etat, qui a salué une initiative « citoyenne et respon-sable ». Emile Zerbo a exprimé son plaisir de soutenir une activité aussi populaire au Burkina Faso, où la moto fait partie intégrante du quotidien et de l’adrénaline collective.

Il a souligné son importance, non seulement comme moyen de transport, mais aussi comme symbole d’une contamination positive dans toute la sous-région. Cependant, il a également mis l’accent sur les défis liés aux comportements irresponsables, comme les cascades et le non-respect du Code de la route, qui entraînent de nombreux accidents et décès. Pour le ministre d’Etat, les 72 heures du motard représentent une occasion cruciale pour sensibiliser la population au port du casque et à la conduite responsable. Cette convergence de motards d’Afrique de l’Ouest, pour l’occasion, est également vue comme une vitrine du Burkina Faso, qui, malgré les épreuves, reste une destination accueillante et résiliente.

Le ministre d’Etat a félicité l’association pour sa contribution, à la fois au rayonnement du pays et à la solidarité nationale, une valeur rendue légendaire par l’engagement des autorités et la résilience de la population. De son côté, Abdel Azize Konaté, le président de l’association, a précisé les objectifs de l’événement. Pour lui, les 72 heures du Motard sont avant tout une action de sensibilisation massive à la sécurité routière, un sujet majeur pour le gouvernement et la population. C’est aussi une tribune qui met en lumière la capacité du Burkina Faso à se relever de ses épreuves.

Durant ces 72 heures, le public pourra assister à des démonstrations et des activités variées, comme l’arrivée de motards venus du Nigeria ou du Sénégal, illustrant l’objectif d’intégration régionale. Des ateliers de premiers secours, en collaboration avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, ainsi que des théâtres-forums, des jeux et des quiz seront organisés sur l’esplanade du palais des Sports de Ouaga 2000. L’objectif ultime est de renforcer les connaissances de chacun à la sécurité routière.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO