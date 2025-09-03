Tribunal de commerce de Ouagadougou: le nouveau président Boureima Sanga prend fonction

Le nouveau président du TCO, Boureima Sanga, a dit mesurer l’ampleur de la tâche qui lui est confiée, mais compter sur ses collaborateurs pour réussir sa mission.

Le nouveau président de Tribunal du commerce de Ouagadougou, le magistrat Boureima Sanga, a été installé dans ses fonctions, mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le Tribunal de commerce de Ouaga-dougou (TCO) a un nouveau président, depuis le 17 juillet 2025. Nommé en Conseil des ministres, le Magistrat de grade exceptionnel Boureima Sanga, a été installé ce 3 septembre 2025, pour un mandat de cinq ans. Il remplace le juge Alain Gnankolawala Zerbo, en fonction depuis octobre 2020.

Boureima Sanga a dit mesurer l’ampleur de la tâche qui lui est confiée, mais dit compter sur ses collaborateurs pour réussir sa mission. « Le défi majeur est de travailler à résoudre la lenteur administrative mais aussi amener la justice vers une réforme judiciaire endogène. Pour cela, nous allons travailler à être plus proche des justiciables en mettant l’accent sur les dossiers urgents », a-t-il souligné. Tout en félicitant son successeur pour sa nomination, le président sorti l’a invité à terminer les dossiers déjà enclenchés et à mener à bien son mandat.

En rappel, le nouveau président du Tribunal de commerce de Ouagadougou, Boureima Sanga, avant sa nomination était le président de Chambre à la Cour d’appel de Ouagadougou. Il a occupé des postes comme celui de commissaire du gouvernement adjoint près le Tribunal administratif de Ouagadougou, de juillet 2005 à juillet 2006.
De 2006 à 2009, il était le juge au siège au Tribunal de grande instance de
Ouagadougou.

Juge au Tribunal de commerce de Ouagadougou de 2009 à 2017, il a été nommé conseiller à la Cour d’appel de Fada N’Gourman de 2017 à 2019. Il était conseiller à la Cour d’appel de Ouagadougou de 2019 jusqu’à 2024. Le nouveau président a aussi été chargé de cours à l’université Ouaga 3S à Ouagadougou au Burkina Faso sur la gestion des risques juridiques dans une entreprise pendant une année de 2015 à 2016.

