Lutte contre la fraude: la douane saisit près de 12,5 millions de comprimés

Dans le cadre de ses missions régaliennes, la Douane burkinabè intensifie ses actions offensives pour protéger l’économie nationale et lutter contre les trafics illicites. C’est dans ce contexte que la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) a conduit, ces dernières semaines, deux opérations d’envergure qui témoignent de son efficacité et de son professionnalisme.

En juillet 2025, les agents de la BRI ont intercepté un véhicule immatriculé à l’étranger, en transit vers un pays voisin. Sous un chargement régulier de

4 530 cartons de thé et de chocolats se dissimulait une cargaison frauduleuse de 712 cartons de médicaments prohibés, soit près de 12,5 millions de comprimés, d’une valeur estimée à 36,2 millions F CFA.

Le 2 août 2025, une nouvelle opération menée dans la région du Nakambé a permis la saisie d’un camion de type Benne Boss, entré sur le territoire par un chemin de fraude sans formalités douanières. La fouille du véhicule a révélé 99 cartons de médicaments prohibés, 766 cartons d’herbicides et 100 nattes en plastique, pour une valeur totale d’environ 25 millions F CFA.

Au-delà de ces saisies significatives, ces succès traduisent la vigilance constante et la détermination exemplaire des gabelous face aux flux commerciaux illicites. Ils s’inscrivent dans une dynamique nationale où chaque unité douanière est appelée à renforcer sa présence et son efficacité.

Le directeur général des Douanes, l’inspecteur divisionnaire, Yves Kafando, a salué la performance des agents de la BRI et rappelé l’importance de la solidarité professionnelle, de l’action concertée et de la performance institutionnelle.

« La refondation nationale s’obtient au gré de nos engagements individuels et collectifs », a-t-il souligné, invitant l’en-semble des unités à persévérer dans la vigilance et le profes-sionnalisme.

La Douana : Honneur-Dévouement-Vigilance

SCRP-DGD