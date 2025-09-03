Province du Banwa: 23 villages réinstallés et 65 021 PDI retournées

Plusieurs villages déguerpis ont été réinstallés et plus de 65 000 personnes déplacées internes ont regagné leur village, selon une communication à la première session du cadre de concertation provinciale tenue, ce lundi 1er septembre 2025, dans la salle de réunion de la Sofitex de Solenzo.

Les membres du Cadre de concertation provinciale (CCP) ont tenu leur première session de l’année 2025 pour faire le point de la situation sécuritaire, humanitaire et sanitaire et aussi présenter les réalisations dans le cadre de l’Offensive agro-sylvo-pastorale dans la province. Plusieurs communications ont été présentées par des techniciens des différentes structures. Pour la question sécuritaire, le commandant du 18e Bataillon d’intervention rapide(BIR), Papa Parfait Kambou, a évoqué devant les participants les actions menées et les résultats escomptés, depuis le 10 janvier 2025 à nos jours.

Selon lui, 23 villages ont été réinstallés après les différentes opérations. La situation sécuritaire a été jugée favorable dans la province par les participants. Quant au directeur provincial de l’action humanitaire et de la solidarité nationale, Nandegma Lamine Nacoulma, c’est au total 65 021 personnes déplacées internes qui ont regagné leurs villages respectifs après les différentes opérations des Forces de défense et de securité (FDS) et Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« La difficulté majeure est la destruction des abris des PDI retournées qui ont également besoin d’assistance », a laissé entendre M. Nacoulma dans son exposé. Le directeur provincial de l’agriculture et des ressources halieutiques, Madou Coulibaly, a fait le bilan à mi-parcours de la campagne hivernale 2025-2026. Pour cette année la province des Banwa envisage récolter 4 518 092 tonnes de céréales, selon Madou Coulibaly.

A tour de rôle le district sanitaire de Solenzo, la Croix-rouge et le coordonnateur du PUDTR ont évoqué la situation sanitaire et nutritionnelle ainsi que les différentes réalisations en infrastructures dans la province des Banwa. Les différentes questions ont trouvé des réponses satisfaisantes dans les échanges. Le haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, qui a présidé la présente session a remercié les participants pour leur présence et leur participation.

Agence d’information du Burkina