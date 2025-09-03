Editions Sidwaya: la DG Assétou Badoh rend compte de sa gestion au personnel

La direction générale des Editions Sidwaya a organisé la première assemblée générale ordinaire du personnel de l’année, mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou.

La direction générale des Editions Sidwaya accorde de l’importance au devoir de redevabilité. C’est pourquoi, la « Maison commune » a organisé la première assemblée générale ordinaire du personnel de l’année, mercredi 3 septembre 2025, à Ouagadougou. A l’occasion, la Directrice générale (DG) des Editions Sidwaya, Assétou Badoh, a expliqué que les six premiers mois de l’année ont été notamment marqués par la relecture des textes de l’établissement (statuts et organigramme) suite au détachement et à l’érection de l’Agence d’information du Burkina (AIB) en établissement public de l’Etat en 2024.

Mme Badoh a précisé que les projets de textes qui ont été approuvés par le Conseil d’administration en session extraordinaire, le 17 juillet 2025, devront être ache-minés à la tutelle technique pour être soumis en Conseil des ministres.

Dans l’optique de renforcer ses compétences, l’établissement, a fait savoir sa DG, avec l’appui de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), a recruté 10 nouveaux agents pour étoffer les effectifs des imprimeries de Ouagadougou et Bobo-Dioualasso.

En sus, elle a signifié que des concours professionnels ont été organisés au profit des agentscontractuels. Aussi, a-t-elle relevé, une quarantaine d’agents ont déjà bénéficié de formation et d’autres formations vont suivre dans le but d’adapter les compétences des agents à leurs postes de travail. Concernant la gestion des carrières, il ressort que 96 agents toutes catégories confondues ont bénéficié d’avancement.

En termes de production de contenus, Assétou Badoh a salué la parution régulière de tous les titres de l’entreprise (Sidwaya, Sidwaya sport et Carrefour africain), de même que le dynamisme des plateformes numériques. Elle a aussi félicité toute la chaine de production dont le travail a permis de rapporter des lauriers à l’entreprise avec 24 prix remportés aux plans national et international dont un record de 15 prix Galian.

En termes de perspectives, Mme Badoh a annoncé la poursuite de la mise en œuvre du programme d’activités au cours du dernier trimestre de l’année. A ce propos, elle a évoqué l’exploration de nouvelles niches commerciales en phase avec les besoins des consommateurs. Tout en félicitant les agents pour le travail déjà abattu, la DG les a invités à plus d’efforts pour maintenir le cap et permettre à l’entreprise de jouer pleinement son rôle de média de service public, dans un contexte particulièrement marqué par la reconquête du territoire national et la lutte contre la désinformation.

Abdoulaye BALBONE