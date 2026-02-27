Sur la base de l’intervention du Représentant permanent de la Fédération de Russie, Dmitri Polianski, lors de la réunion élargie du Conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à Vienne, le 24 février 2026.

Chaque anniversaire du début de l’opération spéciale militaire est l’occasion pour les ennemis de la Russie de s’adonner à des mensonges et à la diffamation de notre pays. Aujourd’hui ne fait pas exception, mais nous ne commenterons pas les propos anti-russes tenus sur les réseaux sociaux par nos adversaires, car ils sont absurdes et déconnectés de la réalité.

Nous n’avons qu’une seule question : qui essayez-vous de tromper et pourquoi ? Et que cherchez-vous à prouver ? Que le régime de Kiev est « blanc comme neige » et qu’il a sa place parmi vos Etats ? Si pour vous, la violation des droits fondamentaux de l’homme, du droit à la vie, à la liberté d’expression et de religion, à l’identité et à la possibilité d’éduquer ses enfants dans sa langue maternelle, est acceptable lorsqu’il s’agit de la Russie et des Russes ; si, pour vous, la glorification des criminels nazis est la norme, alors toutes vos actions sont tout à fait logiques. Il suffit alors de constater que les fameuses valeurs européennes ont aujourd’hui été dévalorisées au niveau de l’obscurantisme, de la barbarie et de l’inhumanité du régime de Kiev.

Si tel est le cas, il est tout à fait inutile d’essayer de vous prouver ou de vous expliquer quoi que ce soit. En effet, la russophobie qui obscurcit votre esprit et la haine hystérique envers notre pays, soigneusement dissimulée pendant plusieurs décennies, vous empêchent de comprendre pourquoi la Russie, huit ans après le début de la guerre sanglante menée par le régime de Kiev contre sa propre population, que vous avez ignorée de toutes vos forces, avec les bombardements de villes pacifiques, les tortures et les intimidations des citoyens russophones, l’incinération vivante d’activistes russophones à Odessa, après avoir armé la junte de Kiev sous le « couvert » des accords de Minsk et rejeté la dernière chance de parvenir à un accord sur un système de sécurité paneuropéen équitable, a décidé de défendre ses intérêts et ceux de ses compatriotes par les armes.

Ce fut une décision très difficile, mais nous ne la regrettons pas, car c’était la seule bonne décision à prendre, et vous et vos protégés de Kiev ne nous avez tout simplement pas laissé d’autre choix. C’était notre choix en faveur de la vie, du bien et de la justice, en faveur de la vérité que vous craignez tant. La vérité sur votre ingérence de longue date dans les affaires de notre Etat voisin, sur vos tentatives de le transformer en anti-Russie et d’en faire d’abord une source de problèmes pour notre pays, puis une menace pour celui-ci. La vérité sur la pourriture et la nature misanthrope du régime corrompu que vous avez imposé à l’Ukraine et que vous essayez de toutes vos forces de maintenir, malgré son agonie et sa décomposition morale. La vérité sur la façon dont vous avez utilisé et continuez d’utiliser cyniquement l’Ukraine pour servir vos intérêts géopolitiques, sans demander leur avis aux Ukrainiens.

En substance, tout le conflit ukrainien porte sur une vérité que vous refusez consciemment d’entendre. Pourtant, vous avez largement les moyens de le faire.

Dans de nombreux articles et commentaires du ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie sur les défis et les opportunités du processus de règlement de la crise ukrainienne, tous ceux qui le souhaitaient ont pu prendre connaissance de faits gênants pour le régime de Kiev et ses sponsors concernant les causes profondes du conflit interne ukrainien, qui non seulement n’ont pas disparu, mais ont pris une tournure encore plus répugnante avec la complicité des partisans occidentaux du régime Zelensky.

Cependant, ces faits n’intéressent pas les représentants de « l’Occident collectif ». Ils continuent de vivre dans un paradigme où toute position et tout point de vue russes, tout fait discréditant leur projet ukrainien, relèvent de la « propagande russe ». Et tout ce à quoi vous aspirez aujourd’hui, c’est d’entraver les efforts de paix de la Russie et des Etats-Unis, entrepris dans l’esprit des accords conclus en août dernier à Anchorage. Vous voulez à tout prix empêcher l’établissement d’une paix durable et stable en Ukraine, car c’est pour vous le pire des scénarios.

L’objectif de l’Occident est tout autre : négocier un répit pour le régime de Kiev afin qu’il puisse s’armer et, avec un nouvel élan, reprendre ses anciennes activités à l’aide de vos propres armes. Pour que les Ukrainiens et les Russes continuent de mourir, tandis que vous ne feriez que compter l’argent que vous gagnez grâce à cette guerre et vous réjouir d’avoir réussi à affaiblir encore un peu plus la Russie. Une tactique parfaite, qui s’inscrit parfaitement dans la version actuelle des soi-disant « valeurs européennes ».

A son époque, Hitler disait qu’il allait débarrasser les Allemands de la « chimère de la conscience ». Comme on le sait, il y est parvenu, et le peuple allemand en a payé le prix fort. Néanmoins, aujourd’hui, certains politiciens européens et dirigeants de l’UE et de l’OTAN ont clairement l’intention de priver les peuples européens non seulement de la «chimère de l’histoire », mais aussi de la « chimère du bon sens », oubliant les conséquences que peuvent avoir de telles manipulations historiques.

Que dire à ce sujet ? Je ne peux que citer l’ancien président polonais Andrzej Duda, qui a déclaré un jour, en marge d’une réunion de haut niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies, que l’Ukraine, telle une noyée, entraînerait tous ceux qui la soutiennent vers le fond. Ces paroles se sont révélées prophétiques. Vous n’avez pas remarqué que vous vous trouviez déjà au fond. Et maintenant, vous essayez d’entraîner le reste du monde dans votre chute, en vous préparant à une guerre inévitable avec la Russie, selon vos calculs russophobes.

Mais peu importe le nombre de plans que vous élaborez pour affaiblir la Russie, peu importe les efforts que vous déployez pour isoler notre pays et lui refuser le droit à une sécurité égale et indivisible, vous n’y parviendrez pas. Tout comme vos prédécesseurs, tels que Napoléon ou Hitler, ont échoué. L’histoire ne vous apprend rien, c’est pourquoi votre lot est de fulminer de rage et d’observer, impuissants, comment l’Europe, avec de telles approches, est de plus en plus clairement reléguée à la marge de la diplomatie mondiale, du développement international et du progrès. Apparemment, c’est exactement ce que vous recherchez.

Ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso