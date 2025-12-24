Amélioration des soins de santé : Le Capitaine Ibrahim Traoré inaugure le Centre hospitalier universitaire de Pala

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré a inauguré le Centre hospitalier universitaire de Pala le mercredi 24 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Cette infrastructure sanitaire moderne, de haut standing, dotée d’équipements de dernière génération, répond aux normes et standards internationaux. La réalisation de cette infrastructure est le fruit du partenariat entre le Burkina Faso et la Chine.

Longtemps attendue par la population, l’ouverture du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala est désormais une réalité. Après trois ans et huit mois de travaux, l’infrastructure est prête à accueillir ses premiers patients. L’inauguration officielle a été présidée par le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, le mercredi 24 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Selon le Président du Faso, en inaugurant ce centre, c’est une nouvelle ère pour la santé humaine du Burkina Faso qui s’ouvre. Pour lui, c’est une matérialisation concrète des relations stratégiques qui existent entre le Burkina Faso et la Chine. « À partir de cet exemple que la République populaire de Chine nous a donné, nous avons pris la décision d’en construire neuf pareils dans le pays », a laissé entendre le Chef de l’État.

Selon le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Robert Lucien Jean Claude Kargougou, le CHU de Pala s’inscrit dans un modèle architectural vertical en R+2, favorisant une utilisation rationnelle du foncier, s’intégrant harmonieusement dans le paysage environnant avec une extension possible de ses capacités. « Il s’agit d’un hôpital de 500 lits, entièrement équipé et disposant, entre autres, de 90 salles de consultation, de 11 ascenseurs, d’une unité de soins intensifs, d’un service d’imagerie médicale haut de gamme avec une IRM, un scanner de 80 barrettes, trois unités de radio télécommandées, pour ne citer que cela », a-t-il indiqué. À l’en croire, il dispose aussi d’un bloc unifié de laboratoires, facilitant les traitements et les analyses, et réduisant les longs déplacements et donc le temps d’attente.

Pour l’ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, cela constitue un cadeau de la République populaire de Chine au Burkina Faso pour le 65ᵉ anniversaire de son indépendance.

