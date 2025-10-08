Année scolaire 2025-2026 dans les Tannouyan: le gouverneur sonne la cloche de la rentrée

La rentrée scolaire 2025-2026 a été officiellement lancée, le lundi 6 octobre 2025 dans la région des Tannounyan. La cérémonie de lancement s’est tenue à l’école primaire publique Centre « B » de Banfora et a été présidée par le gouverneur de la région, Badabouè Florent Bazié, représentant le ministre chargé de l’enseignement de Base.

Les élèves ont repris le chemin de l’école dans la région des Tannounyan. Le gouverneur Badabouè Florent Bazié a donné le top départ de la rentrée scolaire en début de matinée du lundi 6 octobre 2025 à l’école primaire publique Centre « B » de Banfora. Le gouverneur a transmis le message du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara. Dans son intervention, il a insisté sur la nécessité pour tous les acteurs du système éducatif de redoubler d’effort afin de bâtir une école plus forte, plus accessible et plus équitable.

« Chaque inscription, chaque classe ouverte, chaque enseignant mobilisé est une victoire nationale », a rappelé le gouverneur Bazié, tout en saluant la détermination et le courage des enseignants qui, a-t-il dit, malgré les défis sécuritaires, continuent d’assurer la mission de transmission du savoir. Le message du ministre a également mis en exergue les réformes majeures qui marquent cette rentrée. Ce sont notamment, la généralisation progressive dès cette année de l’enseignement de l’Anglais qui s’étendra aux classes du CE2, du CM1 et du CM2, la transformation des écoles classiques en écoles bilingues, la promotion des conseils de l’école, et la gestion transparente et équitable des ressources humaines et financières.

Le gouverneur a profité de l’occasion pour inviter les élèves à la discipline et au travail, tout en invitant les parents d’élèves à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire. Il a par ailleurs exhorté les enseignants à maintenir leur engagement patriotique et professionnel au service de la Nation. La cérémonie a été marquée par une montée des couleurs nationales.

