Anniversaires de Savane médias: une série d’activités au programme à partir du 11 octobre

Le groupe Savane Médias a animé une conférence de presse, le jeudi 9 octobre 2025, à Ouagadougou en vue d’annoncer la commémoration de son anniversaire.

Cette année marque le 26e anniversaire de Savane FM et le 7e de Savane TV. Le groupe Savane Médias a décidé de commémorer ces deux dates historiques. A cet effet, il a annoncé au cours d’une conférence de presse, le jeudi 9 octobre 2025, à Ouagadougou, une série d’activités entrant dans le cadre des festivités de ses anniversaires. Cette célébration est placée sur le thème :

« Cohésion sociale et promotion des valeurs partagées ». Au programme, il est prévu une collecte de témoignages des fidèles auditeurs et des visites guidées des locaux.

Aussi, les responsables de Savane Médias entendent tenir une foire du 29 octobre au 2 novembre 2025, avec au menu une exposition de produits locaux, des prestations d’artistes, des activités sportives telles qu’une compétition de bras de fer, ainsi qu’un espace convivial baptisé « La case du chef ». Les productions sur les témoignages et les visites guidées seront diffusées sur les différentes plateformes du groupe à partir du 11 octobre 2025.

Selon le directeur général de Savane Médias, Issaka Sourwema, ces activités visent à célébrer la proximité et la fidélité qui lient le groupe à son public depuis plus de deux décennies. Ancré dans l’univers médiatique burkinabè en tant que média communautaire proche des couches populaires, Savane Médias s’est donné pour mission, selon son président du Conseil d’administration, El hadj Aboubacar Zida dit Sidnaaba, d’élever le niveau de compréhension des populations non scolarisées et de préserver les valeurs endogènes du Burkina. Pour atteindre cet objectif, a-t-il poursuivi, le groupe mise sur la promotion des langues locales, de la parenté à plaisanterie et de la culture burkinabè. M. Zida a rappelé que les médias contribuent énormément à l’éducation des enfants.

C’est pourquoi, a-t-il justifié, Savane Médias privilégie la diffusion de films africains, particulièrement burkinabè, afin de transmettre à la jeune génération, des valeurs propres à notre culture et à notre identité. Répondant aux questions des journalistes, relatives aux difficultés auxquelles le média est confronté, El hadj Aboubacar Zida a soutenu que le groupe fait face au défi du manque de ressources financières.

De son avis, cette situation limite la production de contenus locaux qui nécessitent d’importants moyens. Le président du Conseil d’administration a en outre fait savoir que depuis sa création le 11 octobre 1999, Savane FM a fait ses premiers pas avec l’émission

« Sonré » qu’il a animé à ses débuts. « Cette émission a fait la notoriété de la radio qui n’a cessé de contribuer au paysage médiatique burkinabè. Suivie aussi bien au pays qu’au sein de la diaspora, elle diffuse majoritairement en langues locales afin de rester accessible à tous », a-t-il confié.

Abdoulaye BALBONE

Armella KIBTONGO

(Stagiaire)