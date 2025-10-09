Prévention des conflits: un projet pour favoriser l’engagement des jeunes

L’Association pour la promotion de l’éducation non formelle (APENF) a organisé un atelier de lancement de la nouvelle phase 2025-2028 du projet SIPAS-Burkina Faso, mardi 7 octobre 2025 à Ouagadougou.

SIPAS-Burkina Faso est un service de soutien aux initiatives de promotion de la paix au Sahel. Ainsi, après le succès de la phase précédente du projet SIPAS-Burkina Faso 2022-2025, l’Association pour la promotion de l’éducation non formelle (APENF) a lancé une nouvelle phase couvrant la période 2025-2028. C’est le président du Conseil d’administration de l’APENF, Emmanuel Goabaga, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement, mardi 7 octobre 2025 à Ouagadougou.

Selon lui, la précédente phase a permis de soutenir 28 microprojets portés par des promoteurs locaux et d’expérimenter des approches participatives favorisant le dialogue, la cohésion et le vivre-ensemble. Pour cette nouvelle phase, 24 microprojets sont jugés réalisables. Le secrétaire exécutif de l’APENF, Abdoulaye Yonaba, a laissé entendre que le projet a été initié en partenariat avec Pain pour le Monde (PpLM) et certains partenaires pour le financement de microprojets des promoteurs des structures partenaires qui œuvrent pour la promotion de la Paix au Sahel dans 3 thématiques.

Entre autres, il a cité la gestion participative et pacifique des ressources extractives (REX), l’éducation à la paix, la démocratie et la bonne gouvernance (EDP) et les médias pour la paix (COM). L’objectif de cette phase selon lui, est de contribuer à la promotion de la paix et à la cohésion sociale, favoriser l’engagement accru des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits.

Il s’agira donc d’aller auprès des associations, a-t-il poursuivi, des communautés travaillant au sein des villages pour leur permettre de développer des micro-projets. Le président du Conseil d’administration de l’APENF, Emmanuel Goabaga, a souhaité que cette nouvelle phase connaisse un succès. Tout en rappelant que SIPAS Burkina est un mécanisme de financement des initiatives pour la paix et la stabilité, Emmanuel Goabaga a invité l’ensemble des partenaires à s’engager collectivement pour faire de la paix une réalité durable.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

( Collaborateur)