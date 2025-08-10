Appartements meublés de la ville de Bobo-Dioulasso : le ministre chargé du Tourisme sensibilise les promoteurs….

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, a entrepris, ce vendredi 8 août 2025, une visite des villas meublées et de complexes hôteliers de la ville de Bobo Dioulasso.

L’objectif de cette sortie-terrain est de s’assurer du respect de la réglementation par les promoteurs et les sensibiliser à se conformer aux dispositions en vigueur. Plusieurs Etablissements d’hébergement touristiques (ETH) ont été visités par le ministre et sa délégation au cours de cette tournée dans la ville de Sya. Et parmi les « villas meublées », visitées il y a les bons élèves que le chef du département en charge du tourisme a félicité et encouragé à garder le cap, tout en les exhortant à améliorer davantage la qualité de leurs services aux clients.

Les promoteurs qui ne sont pas en conformité avec les dispositions réglementaires et qui ont entamé les démarches pour le faire ont également été encouragés par le ministre Gilbert Ouédraogo à aller jusqu’au bout et dans les meilleurs délais. Quant à ceux qui fonctionnent dans l’illégalité, le ministre lance un appel à se mettre en règle pour éviter de voir leur établissement fermé une fois cette phase de sensibilisation terminée.

Il interpelle, par ailleurs, l’ensemble des directeurs régionaux de la Culture, des Arts et du Tourisme à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire respecter les textes en la matière.

En rappel, l’opération de contrôle menée par les services techniques du ministère dans la ville de Bobo Dioulasso, du 14 au 21 juillet 2025, a permis de faire un contrôle administratif de soixante 66 appartements meublés.

Le constat montre que plus de 75 % des établissements contrôlés ne sont pas en règle. Le ministre invite donc l’ensemble des promoteurs aux respects stricts des cahiers de charges et des dispositions réglementaires qui régissent le domaine.

Parmi ces établissements contrôlés, quatre détiennent une autorisation d’exploiter à jour, vis-à-vis de la nouvelle règlementation, 17 détiennent des autorisations à renouveler et 45 établissements meublés ne disposent pas d’autorisation d’exploiter.

Un délai de grâce de trois semaines est accordé aux promoteurs pour se conformer à la réglementation.

DCRP-MCCAT