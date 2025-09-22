Assainissement du marché des aliments pour animaux et de produits laitiers: la direction générale des services vétérinaires fait le point

La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) a dressé le bilan de sa campagne d’assainissement du marché des aliments pour animaux et de produits laitiers, au cours d’une conférence de presse, vendredi 19 septembre 2025, à Ouagadougou.

La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) rend compte de la première phase de ses missions d’inspection des établissements intervenant dans le domaine d’aliments pour animaux et de produits laitiers dans la région du Kadiogo. En effet, elle a convié la presse, vendredi 19 septembre 2025, à Ouaga-dougou, pour présenter le bilan des actions menées durant cette campagne dont l’objectif principal est d’assainir le secteur des aliments pour animaux et des produits laitiers, en veillant au respect strict des normes d’hygiène, de qualité et de sécurité sanitaire.

Selon le directeur général des services vétérinaires, le capitaine Aboubacar Nacro, dans la région du Kadiogo, les missions effectuées ont permis de vérifier le respect des bonnes pratiques de fabrication, les normes d’hygiène. Il a poursuivi que les équipes techniques ont procédé aux prélèvements de produits pour les analyses de laboratoire en vue de la délivrance des autorisations provisoires aux établissements conformes.

« Sur 266 dossiers du Kadiogo qui ont fait l’objet d’inspection, 209 ont reçu un avis favorable des inspecteurs. Le restant est jugé non conforme à l’issue du contrôle documentaire et vétérinair », a-t-il indiqué. Quant aux analyses de laboratoire,

le capitaine Nacro a confié que 268 échantillons dont 237 pour les aliments pour animaux et 31 pour les produits laitiers ont été prélevés dans 83 établissements. Il a précisé que des corrections sont à apporter à l’endroit de certains éta-blissements.

« Ces derniers seront fermés en attendant leur conformation vis-à-vis de la réglementation

en vigueur. Notamment, le règlement d’exécution n°006/2024/COM/UEMOA du 18 octobre 2024, la loi n°048-2017/AN portant code de santé animale et de santé publique vétérinaire, et le décret n°2020-0842 du 05 octobre 2020 sur la réglementation des aliments pour animaux », a-t-il prévenu. Les inspections sur le terrain, à entendre M. Nacro, entendent identifier, accompagner et réguler les établissements pour s’assurer que seuls les produits conformes parviennent aux consommateurs humains et animaux.

Le Directeur général du service vétérinaire a soutenu que les missions de la DGSV consistent à limiter l’ouverture anarchique d’éta-blissements de production, lutter contre la concurrence déloyale et sensibiliser les éleveurs et les consommateurs sur l’importance de leur rôle dans le processus d’assainissement du domaine. Le directeur du laboratoire national d’élevage, Bruno Ouaba, a souligné que les produits transformés à partir de matières premières de mauvaise qua-lité ou issues de circuits non contrôlés représentent un danger aussi bien pour les animaux que pour les consommateurs humains.

Selon le directeur général des services vétérinaires, à la date du 28 juillet 2025, 660 dossiers de demandes d’autorisation provisoire ont été reçus, dont 90 pour les produits laitiers et 570 concernant les aliments pour animaux. « Ces résultats font suite à une note du ministère de l’Agriculture des Ressources animales et halieutiques invitant les promoteurs des établissements à se faire enregistrer », a-t-il indiqué.

Aly SAWADOGO

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)