Assemblée législative de Transition: trois personnalités chez Ousmane Bougouma

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma, a reçu successivement en audience, le Président de la Commission nationale de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel, une délégation de l’Association Tapital Pulaku, conduite par son président, Hammadoun Dicko et l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, Erwin De Wandel.

La journée du jeudi 5 mars 2026 a pris l’allure d’un ballet diplomatique à l’Assemblée législative de transition (ALT). En effet, trois éminentes personnalités ont été reçues en audience par le chef du Parlement burkinabè, Ousmane Bougouma. La première à échanger avec le président de l’ALT est le Président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES), Bassolma Bazié. A sa sortie d’audience, Bassolma Bazié a confié que cette rencontre visait à présenter les missions du CN-CES et à renforcer la synergie d’actions autour de la Confédération des Etats du Sahel.

Il a déclaré que depuis la création du Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel, jusqu’à la création des Commissions nationales, le 6 juillet 2024, il était indiqué de mieux expliquer aux autorités nationales, les missions confiées à chaque Commission nationale et solliciter leur accompagnement. Il a rappelé que la création de la Commission nationale de l’AES s’est faite sur la base des trois piliers sur lesquels devait porter le fonctionnement confédéral que sont le pilier défense et sécurité, le pilier développement et le pilier diplomatie. « La Commission doit être présidée par un Président et chaque pilier doit être géré par un vice-président.

C’est ce qui a fait que le chef de l’Etat a pris le 9 décembre 2024, le décret 1568 portant nomination du Président de cette Commission nationale », a rappelé Bassolma Bazié. Il a ensuite expliqué que les missions de la Commission sont articulées à huit niveaux dont le suivi de la mise en œuvre des décisions qui sont prises par les chefs d’Etat, la préparation des différentes rencontres, la validation d’un programme d’activités annuel qui doit être validé par le chef de l’Etat avant de procéder à la mise en œuvre, etc.

« On s’est fait le devoir de se déporter auprès des différents responsables institutionnels pour expliquer les missions qui nous sont assignées et demander la disponibilité pour nous accompagner. Ce n’est pas pour zéro qu’au niveau de la Commission, nous avons proposé que chaque institution ait un représentant qui constitue le lien ombilical entre la Commission et l’institution », a souligné Bassolma Bazié ajoutant avoir eu une oreille attentive de la part du président de l’ALT qui, selon lui, s’est disposé d’accompagner la Commission dans l’accomplissement de ses missions. A sa suite, c’est l’Association Tapital Pulaku, conduite par son président, Hammadoun Dicko, qui a été reçu par Ousmane Bougouma.

Il a fait savoir qu’il s’est agi, pour lui et sa délégation, d’aller faire le point du plan stratégique que l’association a établi pour la mandature 2025-2028. « Nous sommes venus lui dire merci pour tout le soutien que le gouvernement et l’ensemble des autorités nous apportent. Et, aussi témoigner la reconnaissance que les uns et les autres ont constatée depuis un certain temps, à travers les actions que le gouvernement mène avec Tapital Pulaku. Nous donner les activités que nous avons menées », a fait observer M. Dicko. Il a soutenu que l’Association s’est inscrite sur des valeurs qui sont, entre autres, de travailler à éduquer la jeunesse, à la sensibiliser, à la former surtout dans des secteurs comme l’entrepreneuriat et bien d’autres.

« Il nous a mis à l’aise, on l’a très bien expliqué. Il nous a donné des conseils et des orientations qui vont nous permettre d’avoir plus de souffle pour la suite de notre combat », a laissé entendre Hammadoun Dicko. La dernière personnalité à échanger avec le Président de l’ALT, a été l’ambassadeur de la Belgique au Burkina Faso, Erwin De Wandel. Comme il fallait s’y attendre, la coopération bilatérale entre les deux Etats ont été au centre des échanges.

« Nous avons parlé des relations entre nos deux pays, entre la Belgique et le Burkina qui datent de très longtemps, qui sont dans divers domaines, consulaire, développement académique, universitaire, culturel », a laissé entendre le diplomate belge. Il a souligné que la situation actuelle du monde, la situation sécuritaire et la Révolution progressiste populaire (RPP) au Burkina a aussi été évoquée ainsi que « le Président nous a expliqué les dernières évolutions, les efforts qui sont faits dans plusieurs domaines dont la cohésion sociale », a relevé, Erwin De Wandel qui a dit être satisfait à l’issue des échanges avec le Président de l’ALT, Ousmane Bougouma.

Soumaïla BONKOUNGOU

Astride OUEDRAOGO