Assistance sanitaire : Le projet Cure veut poursuivre sa collaboration avec le Burkina

Le Premier ministre, Rimtabla Jean Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience, le vendredi 26 septembre 2025, à New York, le directeur des relations avec les gouvernements et les ONG au sein du projet Cure, Ayoob Ayoobi. Les échanges ont porté, entre autres, sur le projet, le plan d’assistance sanitaire au profit du Burkina Faso.

Le projet Cure, le plus grand projet humanitaire aux États-Unis, spécialisé dans les dons d’équipements médicaux au profit des pays est satisfaite de sa collaboration avec le Burkina Faso. Et, son directeur des relations avec les gouvernements et les ONG au sein du projet Cure n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Reçu en audience, le vendredi 26 septembre 2025, à New York par le Premier ministre, Rimtabla Jean Emmanuel Ouédraogo, il l’a confirmé. “Nous apprécions ce que le gouvernement Burkina fait actuellement sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et nous voulons continuer à apporter notre aide”, a dit M. Ayoobi, à sa sortie d’audience.

Au plan mondial, le projet Cure apporte est présent dans 135 pays. Très satisfait de sa collaboration avec le Burkina Faso ses responsables veulent apporter plus. Ce qui l’a fait dire : “il y a beaucoup de ressources que nous pouvons allouer dans le domaine sanitaire et nous allons continuer à discuter avec votre ambassadeur à Washington pour pouvoir connaître les priorités sanitaires du Burkina Faso”. L’objectif du projet, selon le directeurs des relations avec les gouvernements et les ONG au sein du projet Cure est d’aider le pays des Hommes intègres à avoir de meilleurs soins de santé. “Durant nos échanges, j’ai pu avoir beaucoup d’informations et nous sommes engagés pour pouvoir apporter plus d’aide au profit du Burkina Faso” a confirmé Ayoob Ayoobi.

Abdel Aziz NABALOUM

emirathe@yahoo.fr

(New York)