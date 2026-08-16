Assomption 2026 : Mgr Prosper Kontiébo invite les chrétiens à être des témoins de l’espérance

L’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiébo, a présidé la messe de la solennité de la montée de la vierge Marie au ciel, samedi 15 août 2026, au sanctuaire de Yagma.

De milliers de pèlerins ont commémoré la montée au ciel de la vierge Marie au sanctuaire marial Notre Dame de Yagma, samedi 15 août 2026, à Ouagadougou. Cette célébration coïncide avec l’année jubilaire des 125 ans de l’évangélisation de l’archidiocèse de Ouagadougou. C’est l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Mgr Prosper Kontiébo, qui a présidé la célébration eucharistique sur le thème « Avec Marie notre dame de Yagma, exaltons le Seigneur pour la bonne nouvelle du salut ». Mgr Prosper Kontiébo a expliqué que la fête de l’Assomption est l’une des plus anciennes de la tradition chrétienne.

« Ce que le peuple de Dieu confessait depuis des siècles a été proclamé par le Pape Pie XII, le 1er novembre 1950 dans la constitution apostolique de Dieu. L’immaculée mère de Dieu, la douce vierge Marie, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste », a-t-il rapporté.

En contemplant Marie élevée dans la gloire, Mgr Kontiébo a laissé entendre que les fidèles catholiques contemplent aussi ce que Dieu a accompli dans son Eglise locale. Il a donc

confié que l’Assomption est la révélation de la destinée à laquelle Dieu appelle toute l’humanité. Il a aussi poursuivi qu’en contemplant Marie, le chemin de l’exaltation passe par celui de l’humilité, du service et de la fidélité, car Marie n’a jamais recherché sa propre gloire. « Elle a toujours cherché celle de Dieu », a-t-il précisé.

Devenir de véritable disciple du Christ

Mgr Kontiébo a signifié que les textes liturgiques révèlent ce que le Seigneur a accompli dans la vie de Marie et ce qu’il désire accomplir aussi dans la vie des fidèles catholiques. « Avant d’être élevée dans la gloire céleste, Marie a d’abord vécu une vie simple de foi, de service et d’amour », a-t-il insisté. L’archevêque de Ouagadougou a appelé donc les pèlerins à être des témoins de l’espérance et des porteurs de l’Eglise à l’exemple de Marie. « Si nous appelons Marie notre dame, ce n’est pas pour lui rendre hommage, mais pour entrer à son école et devenir de véritables disciples du Christ », a-t-il révélé.

Pour lui, la véritable dévotion mariale ne consiste pas à admirer ses privilèges. Elle consiste à laisser son exemple, son humilité, son obéissance et sa charité transformer la vie des fidèles. En souhaitant bonne fête de l’Assomption aux fidèles, il les a invités à multiplier les prières à Marie pour le retour de la paix. Dans l’universalité et l’unicité de l’Eglise catholique, le curé de la paroisse St Pierre Anoumabo, dans l’archidiocèse d’Abidjan, Père Jean Stanislas Akpossana, a confié être au Burkina Faso avec sa délégation pour le pèlerinage marial.

« Nous avons prié Marie pour obtenir les grâces de l’amour, de la paix et de la convivialité dans nos familles, nos différentes communautés et nations », a-t-il indiqué.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)