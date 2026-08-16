Immersion patriotique obligatoire: le ministre de la Guerre galvanise les appelés de Dori

Dans le cadre de la tournée gouvernementale sur les sites de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO), le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a effectué une visite aux appelés de Dori, chef-lieu de la région du Liptako, le jeudi 13 août 2026.

Dans le but de s’imprégner des conditions de déroule- ment de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) des nouveaux bacheliers de Dori, le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division, Célestin Simporé, les a rendus visite, le jeudi 13 août 2026. Installés au lycée provincial de Dori depuis le début de l’immersion, les jeunes bacheliers ont accueilli leur hôte du jour dans la tradition militaire. A l’endroit de ses interlocuteurs, il a de prime abord, au nom du Président du Faso, le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, traduit ses vives félicitations pour leur succès au baccalauréat.

Ensuite, il les a encouragés et les a rappelés que l’mmersion n’est ni une sanction ni une simple formalité administrative mais plutôt, une véritable école de citoyenneté, de discipline, de responsabilité et d’engagement au service de la Nation. Et d’ajouter que le gouvernement entend à travers cette initiative, contribuer à la construction d’une nouvelle génération de Burkinabè capables de porter avec dignité, courage et responsabilité l’avenir du Burkina.

A propos des objectifs poursuivis par l’IPO, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique a précisé qu’elle vise à former des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs, renforcer le patriotisme et l’amour de la Patrie, développer la discipline, la rigueur et le sens de la responsabilité. En plus, il a évoqué le renforcement de la cohésion nationale et le vivre-ensemble, la préparation d’une jeunesse résiliente et capable de faire face aux

défis de son époque et surtout susciter l’engagement citoyen et la participation au développement.

Faire émerger des citoyens modèles

Concernant les résultats attendus de l’immersion, l’hôte des jeunes bacheliers de Dori a révélé qu’elle ambitionne de faire émerger des citoyens modèles pour un Burkina prospère et de paix. « A la fin de votre immersion, nous voulons que vous soyez des jeunes patriotes, des citoyens disciplinés, responsables, intègres, solidaires et respectueux de la diversité. Nous voulons également que vous soyez des citoyens qui respectent les lois et les institutions, protègent le bien public et refusent la division et la haine.

Autrement dit, des jeunes engagés pour le développement national et capables de défendre les intérêts de la Nation », a-t-il fait savoir aux appelés. Le général de division Celestin Simporé a terminé sa visite en adressant un message particulier aux jeunes filles. Il les a informées qu’elles ont les mêmes responsabilités que les garçons dans la construction du Burkina. De ce fait, a-t-il dit, l’avenir du Pays des Hommes intègres se construira avec les hommes et les femmes dans la complémentarité. Pour cela, il a encouragé les jeunes filles à être disciplinées, courageuses, ambitieuses et engagées, car, la Nation compte sur elles pour son développement socioéconomique.

De l’avis du directeur régional de l’enseignant secondaire, de la formation professionnelle et technique du Liptako, Salifou Porgo, l’immersion se tient sur trois sites répartis entre Dori, chef-lieu du Séno, à Gorom-Gorom dans la province de l’Oudalan et à Djibo dans le Djelgodji dans la région du Soum. Pour les effectifs, il a souligné que Djibo a enregistré 27 appelés dont 13 filles, 362 à Dori dont 178 filles et 45 à Gorom-Gorom dont 29 filles.

Pour l’IPO session de 2026, M. Porgo a déclaré que les régions du Liptako et du Soum ont un effectif total de 474 appelés dont 220 filles.

Souaibou NOMBRE

snombre29@yahoo.fr