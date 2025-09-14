Bas-fonds rizicole de Fakouna dans la région de Bankui: plus de 500 tonnes de riz attendues

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié effectue, du 12 au 16 septembre 2025, une tournée de suivi de la campagne agricole 2025-2026. Dans la région de Bankui, il a visité un bas-fond rizicole à Fakouna, des exploitations de maïs à Kamako et Kounadia et une ferme avicole à Massala, samedi 13 septembre 2025.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié poursuit sa visite des champs dans le cadre du suivi de la campagne agricole humide 2025-2026. Samedi 13 septembre 2025, il a effectué une tournée dans la région de Bankui où il s’est rendu dans les villages de Fakouna, Kamako, Massala et Kounadia.

A Fakouna dans la commune de Dédougou, le ministre d’Etat Sombié, accompagné de son homologue de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaiilou Sidibé et du secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, a visité un bas-fond rizicole de 126 hectares (ha). Sur cette superficie, 76 ha ont été aménagés cette campagne. 424 producteurs de la coopérative Karawan dont 130 femmes exploitent ce périmètre. Les variétés utilisées sont: TS2 et Orilux avec des rendements pouvant atteindre quatre tonnes à l’hectare. La production attendue sur cette campagne est de 504 tonnes (t).

« Nous sommes venus vous encourager à poursuivre dans cette dynamique parce que quand un travail est bien fait on s’invite soi-même pour venir faire le constat », a lancé le ministre d’Etat Sombié en langue dioula aux producteurs. Il a félicité l’ensemble des acteurs pour le travail abattu et leur compréhension de la vision du gouvernement.

« Cette année nous ne souhaitons pas rendre compte d’un seul kilogramme de moins par rapport à l’objectif fixé de 7 millions de tonnes », a -t-il fait savoir. Les exploitants du site ont bénéficié de l’appui de l’Etat à travers la mise à leur disposition des engrais, des semences, les labours … Le secrétaire général de la coopérative Karawa, Jean Waro, a remercié le gouvernement pour ses efforts en vue de l’autosuffisance alimentaire.

Un exemple de réussite

Pour lui, cette visite galvanise davantage les producteurs. Le ministre d’Etat chargé de l’agriculture a, par ailleurs, rassuré les producteurs de l’engagement du gouvernement, à travers la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS) à payer leur produit « cash » sur place. A la suite de ces échanges, la mission s’est rendue dans le village de Kamako, commune de Ouarkoye. Elle y a visité l’exploitation de production semencière de maïs du producteur Kani Bicaba, dont la superficie totale est 358 ha dont 213 en semence de maïs.

Cette année, M. Bicaba attend une production estimée 112 000 tonnes. Le ministre Sombié l’a félicité et souhaité le partage de son exemple de réussite avec d’autres producteurs. Le commandant Ismaël Sombié et sa délégation ont également visité une exploitation de production de maïs de producteurs déplacés internes dans le village de Kounadia dans la commune de Dédougou. Sur ce site, 81 chefs de ménages exploitent 9,2 ha de production de maïs grâce à l’accompagnement de la direction générale de la société de développement intégré du pôle de croissance de la vallée du Sourou à travers ” l’initiative résilience des producteurs déplacés de la vallée du Sourou”.

La délégation gouvernementale a, en outre, mis à profit son séjour pour visiter une ferme avicole dans le village de Massala à quelques encablures de la ville de Dédougou. Appartenant à Clément Yaméogo, elle a une capacité de production trimestrielle de 15 000 à 20 000 têtes de poulets, selon le promoteur. Il a aussi précisé que sa ferme emploi 25 personnes dont 80% de personnes déplacées internes. M. Yaméogo s’est réjoui de cette visite de la délégation ministérielle qu’il reçoit comme une invite à persévérer dans la dynamique de l’Offensive agropastorale.

Aly SAWADOGO