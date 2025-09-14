CNSS/Yaadga : 50 kits scolaires, des bourses d’études et des vivres pour les orphelins et veuves

La direction régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) de Yaadga a remis des kits scolaires et des bourses d’études à des orphelins et enfants vulnérables, mais aussi des vivres à des veuves des assurés sociaux. La cérémonie est intervenue, vendredi 12 septembre 2025, à Ouahigouya.

Fidèle à son slogan « la CNSS, les vertus de la solidarité », la Caisse nationale de

sécurité sociale (CNSS), à travers sa direction régionale de Yaadga, vient d’apporter un ouf de soulagement a des personnes vulnérables. En effet, elle a remis un kit scolaire composé d’un sac, de cahiers, de stylos et de matériels scolaires et de bourses d’études de 100 000

F CFA aux autorités, pour 50 orphelins et enfants vulnérables de la région de Yaadga.

De plus, 80 veuves ont reçu chacune un sac de riz de 50 kg de la part de la CNSS.

Pour le représentant du directeur régional de la CNSS/Yaadga, Kassoum Nikièma, la solidarité est une valeur fondamentale pour toute société qui se veut pérenne. « A travers la remise de kits scolaires et de bourses d’études, nous voulons soutenir nos enfants afin qu’ils poursuivent sereinement leur scolarité et qu’ils deviennent demain des femmes et des hommes utiles à notre cher pays.

Par le don de vivres, nous voulons également témoigner notre solidarité aux veuves souvent confrontées à de nombreuses difficultés et leurs dire qu’elles ne sont

pas seules dans les dures épreuves auxquelles elles sont confrontées », a-t-il soutenu.

Une initiative « très salutaire », de l’avis des autorités de la commune de Ouahigouya et des bénéficiaires (élèves et veuves des assurés sociaux). Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouahigouya, Dédano Lucien Amos Lankoandé, a remercié la CNSS pour cet acte de solidarité et de patriotisme.

Selon M. Lankoandé, ces genres d’actes sont à encourager et ce geste va permettre de soulager non seulement les élèves mais aussi les parents d’élèves. « La CNSS, par cet acte s’inscrit dans l’élan de solidarité tracé par le gouvernement qui a appelé à plus d’entraide, de solidarité et de générosité entre les Burkinabè pour relever les défis auxquels notre pays est confronté », a fait savoir le PDS. Pour sa part, la porte-parole des bénéficiaires, Melissa Farielle Sawadogo, a exprimé leur joie de recevoir ces kits scolaires et bourses d’études.

« Tous nos remerciements à la direction générale de la CNSS qui a vraiment pensé à nous. Nous nous engageons à donner le meilleur de nous afin de satisfaire nos parents de même que les autorités de la CNSS », a confié Melissa Sawadogo.

Outre la région de Yaadga, ce soutien, des personnes démunies notamment les orphelins, les enfants vulnérables et les veuves de Ouahigouya, concerne quatre autres régions

du pays que sont le Kadiogo (Ouagadougou), le Guiriko (Bobo-Dioulasso), le Goulmou (Fada N’Gourma) et les Bankui (Dédougou).

En rappel la direction régionale de la CNSS de Yaadga (ex-Nord) couvre trois régions que sont le Yaadga (Ouahigouya, Yako, Gourcy), les Kuilsé

(Kongoussi, Boulsa) et le Liptako (Dori).

Bassirou BADINI