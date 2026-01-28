Biologie médicale: des étudiants instruits à des enseignements et aux opportunités professionnelles

L’Association des étudiants en biologie médicale de l’université Saint-Thomas d’Aquin a organisé la IIIe édition de la Journée de l’orientation de l’étudiant en biologie médicale, le samedi 24 janvier 2026, à Ouagadougou

Afin de disposer d’informations claires, structurées et réalistes sur leur parcours et les responsabilités liées aux sciences biomédicales, l’Association des étudiants en Biologie médicale de l’université Saint-Thomas d’Aquin (AEBM/USTA) a organisé la IIIe édition de leur journée d’orientation sur le thème : « Du choix académique à la carrière », le samedi 24 janvier 2026, à Ouagadougou. Le choix du thème, selon la présidente de l’association, Grâce Lafissatou Ilboudo, étudiante en fin de cycle en sciences biomédicales, répond à une préoccupation majeure, à savoir la suite concrète du choix académique.

« De nombreux étudiants connaissent leur filière mais ignorent les débouchés réels, les passerelles possibles et les exigences du terrain. Alors que, réussir sa carrière commence par un choix académique réfléchi », a-t-elle précisé. Aussi, Mme Ilboudo a souligné que la tenue de cette IIIe édition traduit l’expression d’une principale conviction forte qui veut que l’orientation ne soit pas le fait d’un hasard. « L’orientation, constitue un levier essentiel de réussite académique, professionnelle et personnelle », a-t-elle déclaré. Avant de noter que, l’AEBM réaffirme son engagement à accompagner les étudiants, à créer des cadres d’échanges crédibles et à rapprocher la formation académique des réalités professionnelles.

Pour cette IIIe édition, 6 panélistes dont Abdoul Aziz Ouédraogo, agent à la direction générale de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’environnement de l’alimentation, le travail et des produits de santé (ANSSEAT) ont livré des communications. Dans la première partie de sa communication, il a expliqué aux étudiants comment se préparer et se comporter afin de pouvoir réaliser leurs projets de carrière ou leurs attentes. Dans la seconde partie, il s’est penché sur la préoccupation sanitaire. En effet, pour Abdoul Aziz Ouédraogo, l’inquiétude sécuritaire à venir reste essentiellement le défi sanitaire.

« En matière de formation et de carrière je pense que les étudiants peuvent se positionner pour prendre cette problématique à bras le corps, notamment en se préparant à faire face aux maladies émergentes, assumer leur rôle dans leur laboratoire de façon professionnelle et travailler en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la santé sur la sécurité sanitaire afin de protéger nos populations », a expliqué l’agent de l’ANSSEAT.

Cette IIIe édition de la J.O a suscité de l’engouement du fait de la richesse des échanges. « Nous avons assisté à des échanges enrichissants de la part de nos aînés experts, techniciens et académiciens du domaine dont les communications ont nourri positivement nos sensibilités et restent des repères qui vont nous aider sans nul doute sur le plan académique et professionnel », a confié Yasmina Aissa Tardebwaoga Sawadogo, étudiante en Licence 3 qui souhaite exercer dans le domaine de la bactériologie.

Rémi ZOERINGRE