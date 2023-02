Balance commerciale du Burkina Faso : L’or représente 77% des exportations en 2021

Le ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises a rendu public son rapport 2022 sur la balance commerciale du Burkina Faso. Du récapitulatif du volume des échanges commerciaux de marchandises du Burkina Faso avec le reste du monde en 2021, il ressort que la balance commerciale du pays a enregistré un excédent d’environ 193 milliards de FCFA, avec l’or comme premier produit d’exportation.

Les exportations du Burkina Faso se sont établies en 2021 à environ 2 806 milliards F CFA contre 2 518 milliards F CFA en 2020, soit une augmentation de de plus de 11%. Les importations au cours de la même année ont été évaluées à environ 2 612 milliards de FCFA contre 2 405 milliards de FCFA en 2020, enregistrant ainsi une hausse de plus de 8%. Ce qui donne une balance commerciale excédentaire de plus 193 milliards FCFA en 2021, dans une conjoncture internationale défavorable et un contexte national difficile marqué par une crise sanitaire, sécuritaire et humanitaire.

D’une manière globale, le volume des échanges de marchandises du Burkina Faso au cours de 2021 est de 5 418 milliards F CFA en 2021, soit une de 10% par rapport à 2020 ; alors que le taux de croissance annuel moyen sur la période 2017-2021 est de 8%.

Ces données ressortent du rapport 2022 du ministère en charge du commerce sur la balance commerciale du Burkina Faso qui présente l’évolution des échanges commerciaux de marchandises entre Burkina Faso et le reste du monde en 2021.

La structure par produit montre que les exportations burkinabè au cours de cette année sont dominées par les produits miniers et agricoles. « En effet, l’or non monétaire est de loin le principal produit d’exportation avec 77,4% des exportations suivi du coton (9,0%) et du zinc (3,1%). Ces trois (3) produits représentent environ 90% des recettes d’exportations », indique le rapport.

En 2021, le Burkina Faso a exporté plus de 67 tonnes d’or d’une valeur 2 171 milliards F CFA contre plus de 62 tonnes d’une valeur de plus de 2 050 milliards F CFA en 2020. « Quant au coton non cardé ni peigné, les exportations représentent 258 199,8 milliers de tonnes en 2021 contre 166 651,7 milliers de tonnes en 2020, soit une hausse de 54,9% », peut-on lire dans le rapport.

En termes de valeur, ces quantités exportées de coton sont estimées à plus de 251 milliards F CFA en 2021 et à 150 milliards F CFA en 2020. Pour ce qui est du zinc sous forme brute, le pays a exporté environ 181 253 tonnes d’une valeur de plus de 87 milliards F CFA en 2021 contre environ 168 093 tonnes valant plus de 61 milliards F CFA.

La noix de cajou avec coque, avec ses 88 957 tonnes exportées ayant rapporté plus de 53 milliards F CFA constitue le 4e produit d’exportation du pays des hommes intègres en 2021. Le 5e rang est occupé par le sésame, avec 61 201 tonnes exportées, d’une valeur d’environ 34 milliards F CFA. Il est suivi par la graine de karité (98 464 tonnes d’une valeur de plus de 23 milliards F CFA).

L’Europe, 1er partenaire commercial du Burkina

Pour ce qui est des produits importés, les combustibles minéraux, avec plus de 22 % des importations totales et une dépense d’importation de plus de 595 milliards F CFA, constituent le premier produit d’importation du Burkina Faso en 2021.

Il est suivi des produits pharmaceutiques avec environ 110 milliards de FCFA de dépense d’importation. L’énergie électrique, d’une valeur de 81 milliards FCFA, est le 3e produit d’exportation du Burkina Faso en 2021.

Le rapport note que l’Europe, en se taillant une part de 75% du commerce global, demeure le principal partenaire des échanges commerciaux avec le Burkina Faso en 2021. Elle est suivie par l’Asie (14%), l’Afrique (9%), l’Amérique (1,2%) et l’Océanie.

Mais en matière d’importations, l’Asie, avec une part de 34,3% de la valeur totale des marchandises importées, est le premier fournisseur du Burkina Faso ; elle est suivie du continent européen avec 30%, de l’Afrique (26%), de l’Amérique (8%) et de l’Océanie (0,7%).

Les cinq principales destinations des exportations du Burkina Faso en Afrique sont essentiellement des pays de la CEDEAO.

« Ces pays ont absorbé 83,7% des exportations en valeur en 2021. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, qui a occupé la première place avec 40,0%, suivie du Mali (17,2%), du Ghana (11,0%), du Niger (7,8%) et du Togo (7,7%) », indique le rapport.

En Asie, l’Inde avec 66% des 405 milliards F CFA des exportations burkinabè en direction de ce continent est la première destination des produits du Burkina. En Europe, la Suisse est la premières destinations des produits burkinabè.

Elle est suivie de la France, de la Belgique, du Danemark et de Pays-Bas. Alors que sur le continent américain, les Etats-Unis, le Canada et le Brésil sont les premiers demandeurs des produits burkinabè.

En matière d’importations, ce trio constitue également les principaux fournisseurs du Burkina Faso en Amérique. Pour ce qui est de la provenance africaine des importations du Burkina en 2021, le trio de tête est dominé par la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, avec des parts respectives de 32%, 22% et 10%.

S’agissant des importations d’origine européenne, la France, avec 25% de la valeur, est le premier fournisseur du Burkina Faso. Elle suivie par la Russie (16%), le Pays-Bas (10%), l’Allemagne (9%) et le Royaume-Uni (6%).

Sur le continent asiatique, la Chine occupe la première place avec 40% des importations au cours de l’année 2021 ; elle est suivie de l’Inde (16,3%), de la Türkiye (8,4%), du Japon (8,1%) et de la Corée du Sud (7,8%).

Synthèse de Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Les 10 principaux produits d’exportations en millions de FCFA

Produits \ Années 2017 2018 2019 2020 2021 Part en 2021 Total Export 1 689 353,1 1 815 853,9 1 910 721,5 2 517 976,6 2 806 079,7 100 Or non monétaire 1 085 416,2 1 190 653,9 1 329 152,5 2 050 761,4 2 171 956,9 77,4 Coton non cardé ni peigné 195 280,3 176 969,0 206 119,9 150 675,0 251 998,2 9,0 Zinc sous forme brute 95 817,9 103 710,0 90 870,1 61 435,9 87 679,2 3,1 Noix de cajou avec coque 93 278,9 109 878,1 47 445,2 30 479,7 53 179,1 1,9 Graine de sésame 59 024,0 71 069,4 41 357,1 36 892,8 34 947,6 1,2 Graine de karité 16 262,0 22 927,2 38 841,1 26 168,0 23 238,8 0,8 Ciment portland 90,2 0,0 3 802,0 15 499,4 19 671,3 0,7 Mangue 8 906,9 13 323,2 13 673,7 15 718,1 17 562,2 0,6 Beurre de karité 7 067,5 12 348,4 18 576,9 18 421,0 13 909,6 0,5 Noix de cajou sans coque 6 279,2 7 235,1 8 342,1 8 561,9 11 194,3 0,4

Source : DGC, à partir de la base de données de l’INSD