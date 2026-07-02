Présidence du Faso: des cadres en immersion patriotique et militaire

La Présidence du Faso a lancé, dans la nuit du 30 juin 2026 au Monument des héros nationaux, l’immersion militaire pour la deuxième cohorte des cadres de l’institution. Pendant 21 jours, près de soixante hauts serviteurs du peuple vivront au rythme des casernes, soumis à la rigueur de la hiérarchie et aux exigences de la discipline collective pour transformer leur regard, renforcer leur esprit d’équipe et leur engagement dans la défense de la Patrie.

Cette 2e promotion des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de la Présidence du Faso et de ses structures rattachées s’inscrit dans la dynamique de la Révolution progressiste populaire (RPP) qui entend briser les cloisons entre civils et militaires pour bâtir une vision intégrée de la sécurité et du développement. « Dans cette Révolution, nous n’avons pas besoin que de civils. Nous avons besoin de civils avec un esprit engagé, de civils militarisés », a déclaré le camarade capitaine Céleste Anderson Dekomwin Medah, ministre directeur de cabinet du président du Faso, présent à l’accueil de ses collaborateurs.

Le camarade capitaine Medah a insisté sur la discipline et la coresponsabilité, car selon lui, l’échec de l’un devient celui de tous et les sanctions comme les réussites se partagent collectivement. Pour ces serviteurs du peuple, le défi majeur reste l’adaptation à la rigueur militaire, loin des privilèges sociaux ou des parcours académiques et administratifs. Les aînés de la première promotion, avec à leur tête le délégué général, le camarade ministre directeur général du protocole d’Etat, Robert Compaoré, sont venus « prendre leur ration », et aussi prodiguer des conseils et transmettre leur expérience afin de faciliter cette intégration. Bien équipés, baluchon en bandoulière et en rangs serrés, les stagiaires ont entamé leur marche vers une destination inconnue, encadrés par les instructeurs. Plus qu’un simple apprentissage, cette immersion se veut un test de caractère : elle prépare une administration soudée, disciplinée et résolument engagée au service de la Nation.

Direction de la communication de la Présidence du Faso