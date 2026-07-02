On peut le répéter. Les réseaux sociaux occupent aujourd’hui une place importante dans le quotidien de nombreuses personnes. Ils permettent de s’informer rapidement et de communiquer en temps réel. Toutefois, ces plateformes sont également devenues un terrain favorable à la propagation de fausses informations. Souvent partagés sans vérification, certains contenus peuvent induire le public en erreur, créer la panique ou porter atteinte à la réputation de personnes et d’institutions. Face à cette situation, il est essentiel de développer un esprit critique et de vérifier la crédibilité de l’information avant toute diffusion. Les médias, les institutions, les établissements scolaires et les familles ont un rôle à jouer dans l’éducation aux médias afin de permettre une utilisation responsable des réseaux sociaux et de contribuer à une meilleure qualité de l’information.

Gloria BEOGO