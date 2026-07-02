Conseils des ordres et des médailles: les dossiers de l’année 2026 en examen

Le Grand chancelier des Ordres burkinabè, le général de brigade, Pingrenoma Zagré, a présidé la session des Conseils des ordres et des médailles, consacrée à l’examen des dossiers pour cette année, mercredi 1er juillet 2026, à Ouagadougou.

La Grande chancellerie des ordres burkinabè a entamé les travaux consacrés à l’examen des dossiers de distinctions honorifiques pour l’année 2026. L’ouverture de la rencontre a eu lieu mercredi 1er juillet 2026, à Ouagadougou, sous la présidence du Grand chancelier des ordres burkinabè, le général de brigade Pingrenoma Zagré.

Il a confié que cette rencontre vise à examiner les dossiers des candidats aux différentes distinctions honorifiques nationales. Pingrenoma Zagré a souligné l’importance de ces travaux dans la préservation de la crédibilité, du prestige et de la valeur des distinctions nationales qui, de son point de vue, constituent une reconnaissance de la Nation envers les personnes ayant œuvré pour le Burkina Faso. « Nous aurons la lourde responsabilité d’examiner avec toute la rigueur requise les dossiers des candidats transmis par les ministères, les institutions et les gouvernements pour vérifier la conformité aux conditions requises pour l’attribution des distinctions relevant de chaque ordre et médaille », a-t-il rappelé.

Selon le Grand chancelier, chaque candidature doit être étudiée avec objectivité, impartialité et dans le respect des textes régissant les ordres nationaux, les ordres spécifiques et les médailles. Il a surtout insisté sur le fait qu’une distinction honorifique ne doit pas être considérée comme une faveur ou une récompense liée à une fonction ou à l’ancienneté, mais comme la consécration du mérite, du dévouement, de l’intégrité et de l’exemplarité.

Renforcer la confiance des citoyens

Pour Pingrenoma Zagré, les travaux de cette session s’inscrivent dans les exigences morales et culturelles du Manifeste de la Révolution progressiste populaire, avec pour objectif de bâtir un Burkina Faso souverain et prospère. « Les distinctions devront ainsi valoriser les citoyens dont les actions contribuent au développement et à la construction de la Nation », a-t-il ajouté. Par ailleurs, il a déclaré qu’une attention sera accordée aux personnes engagées dans la reconquête territoriale, les missions de réinstallation des populations déplacées internes ainsi que dans les domaines sociaux, éducatifs et sanitaires. Il a ainsi invité les membres des conseils à travailler avec rigueur, assiduité et impartialité, afin de renforcer la confiance des citoyens envers le système national de distinctions.

Soumaïla BONKOUNGOU

Astride OUEDRAOGO (Stagiaire)