Infrastructures routières, hydrauliques et éducatives : les députés approuvent la mise en œuvre de cinq projets

En plénière à l’Assemblée législative du peuple (ALP), lundi 29 juin 2026, les députés ont examiné et adopté à l’unanimité la mise en œuvre de cinq projets.

L’accord de prêt des projets de « réhabilitation des infrastructures de soutien à l’économie, du programme d’interconnexion des routes communautaires et de facilitation des transports-phase 1, du bassin d’intégration Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso, de sécurité de l’eau au Burkina Faso et du projet multisectoriel d’appui au développement des compétences pour la résilience au Burkina Faso » ont été adoptés, hier lundi 29 juin 2026 à l’Assemblée législative du peuple (ALP) par les 57 députés votants.

Devant la représentation nationale, tour à tour, le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et Halieutiques, Amadou Dicko et celui de l’Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, Moumouni Zoungrana, ont expliqué les raisons d’accorder ces prêts. Selon le ministre Mikaïlou Sidibé, qui lui seule porte le programme d’interconnexion des routes communautaires et de facilitation des transports-phase 1, le projet de réhabilitation des infrastructures de soutien à l’économie et le bassin d’intégration Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso, les trois projets ratifiés ont un montant cumulé d’environ 353 milliards F CFA.

« Le premier projet permettra de bitumer un linéaire de 373 kilomètres et de 250 kilomètres de piste rurale dans huit régions du pays ainsi que la réhabilitation de la route nationale 7 Banfora-Niangoloko frontière de la Côte d’Ivoire avec un certain nombre de pistes rurales qui sont prévus », a -t-il souligné. Quant au deuxième projet, « réhabilitation des infrastructures de soutien à l’économie », lui permettra de financer le bitumage de la route Wo-Gaoua, la route Boussé-Nanoro-Kordié, la réhabilitation de la section Garango-Tenkodogo sur la route nationale 17 et la section Guiba-Manga sur la route nationale 29 et la route Yako-Koudougou.

« Cela va se faire avec l’accompagnement de l’Agence Faso-Mébo », a indiqué Mikaïlou Sidibé. Le bassin d’intégration Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso, le 3e projet permettra de financer des routes complémentaires notamment la route Banfora-Wo. A cela s’ajoute le renforcement des projets de la chaîne de valeurs agricoles à travers la construction d’entrepôts pour la Société nationale de gestion des stocks de sécurité (SONAGESS). « Mais également l’aménagement d’un certain nombre de kilomètres de pistes rurales pour pouvoir accompagner les productions locales et permettre l’acheminement de production des zones agricoles vers les grands centres urbains », a-t-il précisé.

Sur 900 barrages, 40 % sont en mauvais état

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, Amadou Dicko a expliqué que la mise en œuvre du projet « sécurité de l’eau au Burkina Faso » va permettre de mobiliser plus de 60 millions de mètres cubes supplémentaires d’eau, réhabiliter 35 barrages et construire 2 nouveaux barrages.

« Il réhabilitera environ 788 périmètres irrigués. Le projet sera exécuté sur la période 2024-2030 pour un coût global de 92 milliards F CFA », a fait comprendre le ministre délégué. Pour ce qui est du projet multisectoriel d’appui au développement des compétences pour la résilience au Burkina Faso piloté par le département du ministre Moumouni Zoungrana, il va travailler à rendre 62 630 jeunes et femmes autonomes. « Il s’agit de réaliser des infrastructures éducatives, d’initier des formations ou des métiers pour les personnes vulnérables afin qu’elles ne comptent pas sur l’aide mais qu’elles puissent s’auto-déterminer par un métier », a souligné le ministre. Le projet coûtera environ 25 milliards F CFA. Le ministre de la Construction de la Patrie a relevé qu’ils vont travailler à accélérer les différentes passations des marchés pour que tous ces projets puissent démarrer cette année.

Fleur BIRBA