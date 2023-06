BEPC 2023 : 675 candidats absents dans la Boucle du Mouhoun

A l’issue des épreuves écrites du premier tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), du Brevet d’études professionnelles (BEP), et du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), dans la Boucle du Mouhoun, le constat fait ressortir que 675 candidats ont manqué à l’appel, du fait principalement de la situation sécuritaire dans la région.

Sur un effectif de 15 594 inscrits au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) dans la région de la Boucle du Mouhoun, seuls 14 952 candidats ont pu prendre part aux épreuves écrites et orales du premier tour de l’examen. Il se dégage que 675 absents dont 296 filles n’ont pas pu composer.

Ces statistiques établies par le service des examens et concours du secondaire donnent 114 absents dans la province des Balé, 242 dans le Mouhoun, 114 dans la Kossi, 61 dans le Nayala et 144 dans le Sourou. Ces absences, selon le directeur régional des enseignements post-primaire et secondaire de la Boucle du Mouhoun, Dr Denis Vimboué, sont dues à la crise sécuritaire dans la région.

« Le déplacement des populations vers des zones plus sécurisées a entrainé l’abandon de certains candidats déjà inscrits aux examens. Ceux-ci ont dû suivre leurs parents dans leurs mouvements à la recherche de nouveaux sites d’accueil », a-t-il expliqué.

Stanislas BADO

AIB/ Mouhoun