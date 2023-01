Effondrement d’un édifice à l’aéroport de Donsin : Sept décès et six blessés enregistrés, une enquête ouverte

L’effondrement de la dalle en construction d’un bâtiment sur le chantier de l’aéroport de Donsin, le 30 décembre 2022 a causé la mort de sept personnes, selon un communiqué du procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ziniaré, Fissouonté Hien. Six autres personnes blessées sont prises en charge au niveau des formations sanitaires à Ziniaré et à Ouagadougou.

Le procureur annonce avoir ouvert une enquête pour situer les responsabilités pénales par rapport à ce drame. Des auditions des personnes intervenant dans la réalisation de l’ouvrage sont en cours avec le concours de la police scientifique scientifique et du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP). La maîtrise d’ouvrage de l’aéroport de Donsin (MOAD) et le groupement d’entreprises en charge des travaux (GESEB SARL et COGEA International) ont été invités à mettre à disposition les pièces nécessaires pour faciliter l’expertise.

