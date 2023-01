Fondation EBOMAF : 101 tonnes de vivres et 10 millions F CFA pour les PDI de Dédougou

La Fondation EBOMAF a offert une centaine de tonnes de vivres et un chèque de 10 millions F CFA aux Personnes déplacées internes (PDI) de Dédougou, le dimanche 15 janvier 2023. Lors de la cérémonie organisée à cet effet, sous le thème : « L’accès aux vivres, un droit fondamental pour tous », la fondation a aussi fait don de matériel biomédical au Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou.

La Fondation EBOMAF entend contribuer sensiblement à l’effort de guerre en cours au Burkina Faso. Elle a fait un don d’une centaine de tonnes de vivres et d’un chèque de 10 millions F CFA au profit des personnes déplacées internes de Dédougou. C’était le dimanche 15 janvier 2023 en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses dans la cité de Bankuy. Pour la répartition du don entre les différents groupes spécifiques, ont précisé les premiers responsables de la fondation, la somme de 5 millions F CFA plus 42 tonnes de vivres vont aux leaders religieux et coutumiers à destination de leurs communautés et des personnes déplacées. Quant aux PDI des communes rurales de Bourasso, Gassan, Sanaba et Douroula, elles auront droit à 51 tonnes de vivres et la somme de 4 millions F CFA. Le reste du don, soit 8 tonnes de vivres et 1 million F CFA, va à la cantine scolaire au profit des élèves déplacés de la ville de Dédougou. Par ce don, la Fondation EBOMAF, à en croire sa directrice générale de la fondation, Salimata Bonkoungou, veut alléger le fardeau des PDI qui éprouvent d’énormes difficultés pour se nourrir. « Cette remise s’inscrit dans les œuvres humanitaires de la fondation », a-t-elle fait savoir.

Une présence constante

Selon le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, ce geste intervient dans un contexte où un nombre important de personnes déplacées sont accueillies à Dédougou. Ces personnes, a-t-il relevé, sont souvent dans des conditions peu enviables. C’est pourquoi, il a salué la contribution de cette assistance alimentaire à soulager les peines des déplacés, mais aussi de leurs hôtes. Le gouverneur a, par ailleurs, reconnu « la présence constante » du groupe EBOMAF aux côtés des populations dans les moments difficiles. « C’est le lieu pour moi de traduire ma reconnaissance à la Fondation EBOMAF pour ses multiples soutiens à l’endroit de la région de la Boucle du Mouhoun », s’est-il adressé au donateur. Assis à même le sol, sous un soleil de plomb qui trahit ces temps de fraîcheur, les bénéficiaires du jour sont constitués essentiellement de femmes et d’enfants. Pour leur porte-parole, Gérard Zerbo, le geste de la fondation est un réconfort. Outre les personnes déplacées internes, le Centre hospitalier régional (CHR) de Dédougou n’a pas été oublié par la Fondation EBOMAF. En effet, cet hôpital de référence de la Boucle du Mouhoun a reçu de la première responsable de la fondation, du matériel biomédical pour une meilleure prise en charge des patients.

Adama SEDGO

Yacouba BELEM (Collaborateur)