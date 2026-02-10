Un drame a été évité de justesse à Bobo-Dioulasso dans un cimetière. En effet, selon les informations de Kantigui, un bébé s’est réveillé quelques instants avant son enterrement. Le bébé, déclaré mort, est « revenu à la vie » alors que tout était déjà prêt pour son enterrement. La tombe était déjà creusée et la famille rassemblée, lorsque, au moment de la mise en terre, l’enfant a soudainement bougé. Selon les (…)

