Burkina: Des Motards africains réaffirment leur soutien au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience, le lundi 29 septembre 2025 dans la matinée, une forte délégation de Motards venus de 10 pays africains.

S’adressant aux Motards, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ souligne l’importance de l’unité entre les Africains et de l’intégration régionale. Le Chef de l’État met en relief la fraternité, la libre circulation des Africains sur le continent.

« À travers votre passion, vous avez réussi à relier l’Afrique de l’Ouest et bien au-delà. Vous avez contribué à rapprocher les Africains, à nous unir. Nous sommes partants pour vous accompagner autant que nous pouvons », soutient le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Il leur rappelle encore sa vision selon laquelle « nous voulons que les Africains puissent circuler librement, sans être inquiétés, sur les terres de leurs ancêtres ».

Présents dans la capitale burkinabè à l’occasion des 72 heures des Motards du Burkina Faso, organisées du 26 au 28 septembre 2025, les hôtes du Président du Faso lui ont exprimé leur gratitude et ont réaffirmé leur rôle, en tant que citoyens, dans la lutte pour la sécurité.

Selon le président du club des Motards du Faso Abdel Aziz KONATÉ, par ailleurs président du Comité d’Organisation des 72 heures, leur objectif est atteint. « Nous avons voulu contribuer à votre combat en montrant au reste du monde que le Burkina Faso n’est pas une destination rouge. Les participants sont venus au Burkina par la route et c’est ce message qu’on voulait envoyer », dit-il au Président du Faso.

Le doyen des Motards, l’ivoirien Marc Antoine TAHOU, s’exprimant au nom des délégations étrangères, se réjouit de son séjour au Burkina Faso et exprime déjà l’envie de revenir par la route.

Plus de 500 Motards ont pris part à cette 3e édition des 72 heures des Motards du Burkina Faso célébrée sous le thème : « Motos et citoyens responsables : résilience, souveraineté, intégration et sécurité routière ».

Les délégations sont venues du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Niger, du Nigeria, de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Togo et du Tchad.

Direction de la communication de la Présidence du Faso