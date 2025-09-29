L’initiative pour la gouvernance mondiale : Insuffler une dynamique inclusive dans la coopération internationale

Le débat général de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies s’est ouvert au siège de l’ONU à New York le 23 septembre. Mais pendant des débats intenses, des termes comme « divergence » et « différend » sont fréquemment apparus dans l’opinion publique. Dans son discours, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré sans détour que le multilatéralisme était « attaqué », soulignant que « la coopération internationale n’est pas naïve ». Derrière ces divergences, se cachent le déficit de gouvernance mondiale et l’urgente nécessité de réformer et d’améliorer cette gouvernance.

L’Initiative pour la gouvernance mondiale arrive à point nommé. L’Initiative pour la gouvernance mondiale, mise en avant lors du dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) début septembre, souligne les principes suivants : respecter l’égalité souveraine, se conformer à l’état de droit international, pratiquer le multilatéralisme, préconiser une approche centrée sur les personnes et se concentrer sur les prises de mesures concrètes, a déclaré vendredi le Premier ministre chinois Li Qiang lors du débat de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies, soulignant que cette initiative offre une voie importante pour la mise en place d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable.

Lancée dans le sillage du 80e anniversaire de la création des Nations Unies et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Initiative pour la gouvernance mondiale se présente comme un symbole de promotion de la paix à travers le monde. Certes, le monde reste marqué par des menaces multiformes avec des relents d’hégémonisme et de repli sur soi, mais la paix demeure un idéal à promouvoir vaille que vaille. Il importe comme le suggère le premier principe du concept de reconnaître et de respecter la souveraineté de toutes les nations du monde. Les voix de tous les pays, petits ou grands, riches ou pauvres, méritent d’être prises en compte. Chaque pays devrait être à mesure de s’autodéterminer, de tracer sa propre voie sans être sous le joug d’une puissance quelconque. C’est dans cet élan de respect de la souveraineté de chacun que la gouvernance mondiale sera inclusive et au service de tous. Dans ce registre, les pays du Sud global devraient être mieux écoutés d’autant plus qu’ils ont longtemps été victimes d’une vision unilatérale du monde. Absent des cercles de décisions, il est temps d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le Sud global dans le contexte actuel du monde.

L’Initiative pour la gouvernance mondiale prône la conformité à l’état de droit international. Le constat est établi que le Sud global est sous-représenté dans les instances internationales. Comment la gouvernance mondiale peut-elle être juste dans une configuration où bon nombre de pays n’ont pas de voix au chapitre ? L’Afrique est absente des membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU alors que la plupart des décisions qui y sont prises la concernent. Ces injustices méritent d’être réparées pour améliorer significativement la gouvernance mondiale. De nouvelles économies émergentes ont vu le jour, mais restent encore défavorisées sur le marché international. Il faut en finir avec ces anachronismes qui défavorisent de nombreux pays dans les échanges économiques et commerciaux. La gouvernance mondiale doit ouvrir les passerelles pour tous les pays.

La conformité à l’état de droit international suppose que l’on se départisse d’une approche unilatérale sur l’échiquier mondial. L’Initiative pour la gouvernance mondiale appelle à une expression sans faille du multilatéralisme. C’est un principe fondamental pour que la gouvernance mondiale prenne en compte les intérêts de chaque partie. Il ne saurait y avoir de nations qui subissent le diktat des autres sous le prétexte qu’ils sont pauvres ou petits. Il est impératif de privilégier la concertation, la consultation et de prendre en compte les intérêts de tous. Dans cette perspective, il est important de renforcer le pouvoir d’une instance comme l’ONU, de la rendre plus démocratique afin que toutes les nations puissent prendre part aux décisions inhérentes à la gouvernance mondiale. Les organisations régionales et sous-régionales devraient également être mises à contribution pour promouvoir le multilatéralisme à l’échelle mondiale.

Que serait une gouvernance mondiale si l’homme n’est pas au cœur de ses priorités ? C’est pourquoi l’Initiative pour la gouvernance mondiale exhorte à la promotion d’une approche centrée sur les personnes. Les questions de santé, d’éducation, d’alimentation et de libre circulation des hommes méritent une attention particulière au sein de la gouvernance mondiale. Le bien-être des personnes doit être la priorité des priorités dans les instances décisionnelles à l’échelle de la planète. L’avenir de l’humanité repose sur les soins que l’on apporte aux personnes. L’on ne saurait parler de paix dans un monde où les hommes n’ont pas accès à une éducation de qualité, où ils ont du mal à se soigner, à se nourrir ou à se déplacer librement… La gouvernance mondiale doit être au service de l’humanité, à défaut, elle n’aura aucune résonance.

L’Initiative pour la gouvernance mondiale propose que l’on dépasse les vœux pieux pour promouvoir des actions concrètes. Aux grands maux, dit-on, il faut de grands remèdes. Les problèmes communs de l’humanité méritent une approche globale afin de trouver des solutions adéquates. Aux discours, il faut joindre les actes pour donner espoir, pour rassurer. L’humanité est confrontée à des défis colossaux que sont le changement climatique, les conflits meurtriers. Ensemble, dans un esprit de solidarité, l’on devrait y remédier. La gouvernance mondiale doit être une gouvernance de solutions aux problèmes de l’humanité tout entière. De ce fait, il y a lieu de renforcer les chaînes de solidarité entre nations pour bâtir la communauté d’avenir partagé pour l’humanité.

L’Initiative pour la gouvernance mondiale est un concept au service de l’humanité. Il poursuit l’objectif d’apporter plus d’efficacité dans la résolution des problèmes de l’humanité et de servir les intérêts de tous les pays dans une dimension inclusive. Ce concept doit être particulièrement approprié par les pays en développement pour mieux se faire entendre. Il doit être promu pour insuffler une dynamique inclusive dans la coopération internationale. En ce 80e anniversaire de l’ONU, il faut changer de cap en privilégiant des relations empreintes de respect mutuel et d’inclusion. Chaque partie doit jouer sa partition dans le destin commun de l’humanité.

Karim BADOLO

CGTN Français