Burkina Faso/ la France : Chronique d’un divorce assumé

Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France. L’information a été donnée par le ministre de la Communication, de la Culture, du Tourisme et des Arts, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. C’était le vendredi 26 juin 2026 dans un communiqué lu à la télévision nationale. Il est connu de tous que les relations entre les deux pays ont connu une profonde dégradation ces dernières années, dans un contexte marqué par des bouleversements politiques et une redéfinition de la politique étrangère du Pays des Hommes intègres.

Longtemps considérée comme un partenaire privilégié de Ouaga-dougou, Paris a vu ses rapports avec les autorités se détériorer progressivement, jusqu’à la rupture officielle des relations diplomatiques, vendredi dernier. Plusieurs étapes ont jalonné cette situation assumée par le gouvernement du Burkina, mue par sa volonté de bâtir une politique étrangère fondée sur la diversification de ses partenaires et sur le renforcement de sa souveraineté nationale. La dégradation des liens entre la France et le Burkina Faso, faut-il le rappeler, s’est accélérée depuis septembre 2022.

Le premier tournant majeur est intervenu en janvier 2023, lorsque le Burkina Faso a demandé le départ des forces spéciales françaises de l’opération Sabre, installées à Kamboinsin. A la suite, il y a eu la dénonciation de l’accord militaire liant les deux pays ayant conduit au retrait des quelques 400 militaires français du territoire burkinabè, en février 2023. Cette décision symbolisait la volonté du Burkina Faso, sous la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de reprendre le contrôle de la stratégie sécuritaire et de nouer de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie et d’autres pays. Quelques mois plus tard, les tensions diplomatiques se sont poursuivies avec le rappel de plusieurs diplomates.

L’ambassadeur de France à Ouagadougou, Luc Hallade, a été également au cœur de cette crise diplomatique. En décembre 2023, le Burkina Faso a demandé son départ après des déclarations inexactes et de nature à ternir l’image du pays sur la situation sécuritaire. Cette décision a marqué une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre les deux États. Parallèlement, plusieurs initiatives de coopération ont été suspendues. La présence des médias publics français, notamment Radio France Internationale (RFI) et France 24, avait déjà été interrompue sur le territoire burkinabè. Bien plus, la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a renforcé cette nouvelle orientation diplomatique.

Les trois pays affichant une volonté commune de s’affranchir de certaines influences extérieures, en particulier françaises et de bâtir une coopération fondée sur leurs propres priorités sécuritaires, économiques et politiques. De tout ce qui précède, l’on peut dire que la rupture officielle des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France est donc l’aboutissement de cette succession de tensions. Elle traduit une volonté affirmée des autorités burkinabè de redéfinir leurs alliances internationales dans un contexte de recomposition géopolitique. Toutefois, une rupture diplomatique ne signifie pas nécessairement une rupture définitive entre les peuples.

Les liens humains, économiques, culturels et historiques entre le Burkina Faso et la France demeurent importants. Des milliers de Burkinabè vivent en France et vice-versa. L’évolution future des relations dépendra ainsi des choix politiques des deux États et de leur capacité à renouer un dialogue fondé sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de chacun. Dans les relations internationales, les ruptures diplomatiques sont souvent des instruments de pression politique. Elles ne ferment pas définitivement la porte à une reprise des échanges lorsque les conditions deviennent favorables. Par-delà tout, la décision du Burkina Faso de mettre fin à sa coopération diplomatique avec la France n’est autre chose que l’expression d’un ras-le-bol d’un État après une décennie de désillusions, de méfiance croissante et d’une volonté assumée de redéfinir les fondements de sa souveraineté.

Soumaïla BONKOUNGOU