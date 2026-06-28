Reboisement : le département en charge de la communication garni davantage son bosquet

Les acteurs du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme ont mis en terre, une centaine de plants dans le bosquet dédié au département dans le quartier Balkuy de Ouagadougou, samedi 27 juin 2026.

Conscientes de l’avancée préoccupante du désert, les autorités burkinabè ont fait de la reforestation une priorité nationale. Ainsi, c’est pour répondre aux enjeux de restauration de l’écosystème et de l’environnement que le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a effectué, une plantation d’arbres, samedi 27 juin 2026, dans son bosquet situé au Sud-Est de Ouagadougou.

L’opération a mobilisé des agents du département ainsi que plusieurs acteurs de la culture, de la communication, du tourisme et des arts. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a indiqué que cette activité s’inscrit dans la continuité des actions entreprises, lors de la précédente Journée nationale de l’arbre (JNA), au cours de laquelle plus de 500 plants avaient été mis en terre sur le même site. Il s’est dit satisfait du fait que d’importants investissements ont été réalisés pour assurer la pérennité du bosquet, notamment la clôture de l’espace, la réalisation d’un forage à haut débit, ainsi que la mise en place d’un dispositif de gardiennage chargé de l’entretien et de la sécurisation des lieux.

Le ministre chargé de la communication a également fait savoir que cette nouvelle campagne vise à remplacer les plants qui n’ont pas résisté aux aléas climatiques et au stress hydrique afin de renforcer durablement ce patrimoine végétal. Le patron de la

communication a souligné que les espèces retenues cette année comprennent des arbres fruitiers comme le manguier, le goyavier, le baobab et le néré, avec un accent particulier sur des plantes spécifiques dont le bois pourra à terme, servir à la fabrication d’instruments de musique et contribuer à la valorisation du patrimoine culturel burkinabè. Une autre innovation pour cette édition, consiste en la responsabilisation de chacune des directions et structures du département pour la plantation et l’entretien des arbres.

Une trouvaille bien appréciée par la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, qui a reconnu que le plus important n’est pas seulement de planter, mais d’assurer un entretien des plants mis en terre afin que cette opération ait un impact réel sur l’environnement. Elle a salué la mobilisation du personnel des Editions Sidwaya et plus particulièrement certains agents qui, depuis l’opération de reboisement de 2025 n’ont ménagé aucun effort pour assurer volontairement et de manière bénévole l’arrosage et l’entretien des plants mis en terre par la « Maison commune ». Pour la DG des Editions Sidwaya, ces agents ont posé des actes de civisme et de patriotisme car, « l’arbre, c’est la vie ».

Wanlé Gérard COULIBALY

A la découverte de « l’arbre de Sidwaya » !

Dans le bosquet du ministère en charge de la communication, un jeune caïlcédrat en bonne santé se dresse majestueusement à l’entame du site clôturé. Il s’agit de « l’arbre des Editions Sidwaya ». Planté en 2025 par la directrice générale des Editions Sidwaya, la plantule a déjà les allures d’un arbre en seulement une année. Bien entretenu par des agents volontaires du « journal de tous les Burkinabè », il fait aujourd’hui la fierté du site. Son tronc droit et élancé, son feuillage vert foncé et brillant, formant une voûte généreuse imposante, présente déjà une assurance d’avoir planté utile. Cela laisse ainsi dire aux visiteurs qu’il s’agit de l’arbre le plus épanoui du site et sera sans doute le premier à offrir ses branches en bois dur aux sculpteurs et autres artisans du bois comme le souhaite le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. W.G. C.