Campagne nationale de reforestation 2025: le promoteur du CFP-MEB offre 7000 plants au président du Faso

Le chef de cabinet, Ousmane Sandwidi, représentant le directeur de cabinet du président du Faso, a procédé ,ce vendredi 11 juillet ,à la réception officielle de plants offerts au président,du Faso, chef de l’Etat par le promoteur du Centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangr-Nooma (CFP-MEB), Salif Nikiema.

A l’occasion du lancement de la campagne nationale de reforestation édition 2025 par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à Guiba dans la région du Nazinon, le promoteur de CFP- MEB, Salif Nikiema, avait promis à la rencontre avec les forces vives à Manga, remettre 7000 plants fruitiers au chef de l’Etat pour soutenir la campagne de reboisement. « Sur instruction de Son Excellence le Président du Faso, nous avons fait le déplacement au sein du centre qui a promis 7000 plants au chef de l’Etat, pour non seulement visiter le centre, encourager le promoteur, mais aussi procéder à la réception des plants », souligne le chef de cabinet, Ousmane Sandwidi.

Le promoteur du CFP-MEB, Salif Nikiema,a salué le leadership et l’engagement du chef de l’Etat pour reverdir notre environnement. « Nous adhérons et accompagnons cette belle initiative », soutient M. Nikiema qui s’engage à soutenir le président du Faso dans sa vision de reverdir notre pays. Après la visite du CFP-MEB, spécialisé dans la formation agropastorale et halieutique, le chef de cabinet salue un exemple à dupliquer pour pouvoir tenir « l’engagement que nous avons pris dans le Nazinon de reverdir notre pays d’arbres fruitiers et de plantes médicinales. J’invite les Burkinabè à emboîter le pas du promoteur du CFP-MEB pour permettre à notre pays d’être encore plus résilient face aux chocs climatiques».

Direction de la Communication de la Présidence du Faso