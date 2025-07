Education nationale: « Les sentinelles de l’éducation » prêtes à servir l’enfance

L’Institut national de formation des personnels de l’éducation a organisé, le vendredi 11 juillet 2025, à Loumbila, la sortie de la promotion 2023-2025 de ses stagiaires. Forte de 218 sortants, la promotion a pris pour nom de baptême « Les sentinelles de l’éducation ».

Après 21 mois passés dans les Instituts régionaux de formation des personnels de l’éducation, 218 stagiaires sont en fin de formation. La promotion 2023-2025, composée de 211 éducateurs de la petite enfance et de 7 professeurs des écoles, a

effectué sa sortie, le vendredi 11 juillet 2025, au sein de la direction générale de l’Institut national de formation des personnels de l’éduction (INFPE) à Loumbila. Baptisée

« Les sentinelles de l’éducation », la promotion s’est dit prête à

servir l’enfance et à bâtir un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Le délégué des sortants,

Eric Zida, a dit la fierté de sa promotion d’avoir parcouru ce chemin de 21 mois mais aussi

d’avoir appris. « Nous célébrons un engagement, celui de veiller sur les premières années de vie de l’enfant, des classes avec compétences et humanité.

Partout où nous irons, nos actions doivent témoigner de la qualité de notre formation »,

a laissé entendre Eric Zida. La cérémonie de sortie de promotion est placée sur le thème :« Qualité de l’éducation, rôle des acteurs de la formation initiale ». Pour le délégué des

stagiaires, ce thème les appelle à une excellence dans l’exercice de leur fonction d’éducateur. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, parrain de la promotion, a fait savoir à ses

filleuls que le diplôme qu’ils viennent d’obtenir représente un flambeau, celui de la lumière

dans l’obscurité de l’ignorance, de la parole juste dans le tumulte du doute, de l’espérance

dans les cœurs assombris. Pour le ministre Ouédraogo, être enseignant, n’est pas un métier mais une vocation, une flamme intérieure et un choix de vie.

« C’est accepter d’être à la fois le poète, le médecin, le guide, le juge, l’architecte de l’âme. C’est aussi vivre sans cesse dans l’oubli de soi pour élever les autres », a-t-il ajouté.

« Vivez votre métier avec grandeur, humilité, … »

Le parrain a conseillé aux futurs éducateurs de fuir les habitudes qui déshonorent leur noble profession à savoir la paresse, l’absentéisme, l’improvisation, l’insouciance. Soyez à l’inverse, a-t-il insisté, le visage fier et digne du Burkina Faso résilient et surtout, n’oubliez

jamais qu’un enseignant touche l’éternité. « Ses paroles, ses gestes, ses silences, construisent ou détruisent une vie. Vous serez parfois le seul repère, la seule voix, la seule main tendue pour des enfants à l’avenir incertain.

Prenez cela comme un honneur, mais aussi comme un serment », a fait savoir Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. En outre, le parrain a appelé « Les sentinelles de l’éducation » à ne pas être des enseignants de salles de classe mais des éclaireurs d’esprit, des éveilleurs de conscience et des bâtisseurs de paix. « Vivez votre métier avec grandeur, humilité

et rigueur. Que votre vie privée reflète la dignité que vous incarnez en classe », a-t-il lancé.

Le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues

nationales, Jacques Sosthène Dingara, a souligné que cette sortie se fait à un moment

crucial où le Burina Faso est en pleine mutation incarnée par la Révolution progressiste et

populaire proclamée par le chef de l’Etat Ibrahim Traoré.

A cet efet, plusieurs réformes ont été engagées par le gouvernement dans le domaine

de l’éducation en marge de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité. « Ce

programme traduit la vision du président du Faso de transformer le système éducatif

pour qu’il réponde mieux aux besoins actuels du pays avec pour objectif de faire

de l’éducation un pilier fondamental du développement national en mettant l’accent sur

la formation de citoyens responsables et engagés pour leur patrie », a soutenu le

ministre Dingara. Au regard des résultats obtenus, 99,57% de réussite, il a estimé que l’INFPE est dans la dynamique de former des acteurs de l’éducation de qualité. C’est

pourquoi, il a exhorté les impétrants à refléter de la plus belle des manières, l’image

de l’enseignant exemplaire qui leur a été inculquée au cours de leur séjour dans ce

temple d’ensemencement de compétences et de développement d’idées.

Le thème de la cérémonie et le nom de baptême sont, à son avis, interpellateurs.

« Vous devez être en avant-garde des innovations en matière d’éducation, vous impliquer et vous donner entièrement dans votre métier pour que l’école burkinabè sorte des sentiers

battus et se retourne vers une école où le sortant sait utiliser ses dix doigts pour transformer son milieu », a martelé le ministre chargé de l’éducation.

Joseph HARO