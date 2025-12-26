CAN 2025/Burkina-Guinée équatoriale: une belle entame, selon le consultant Madou Dossama

Consultant de Sidwaya à cette 35e Coupe d’Afrique des nations, Madou Dossama fait son analyse de la rencontre Burkina-Guinée équatoriale.

Nous avons eu droit à une première période assez fade sans action nette de but. Les deux équipes ont entamé la rencontre avec la même envie : celle d’avoir le lead de ce match. Le Burkina a été la première équipe à envoyer les premières banderilles avec un coup de tête de Yssoufou Dayo suite à un corner à la 7e minute. Après ces tentatives burkinabè, la Guinée équatoriale commence par réagir par des attaques sporadiques, mais sans gros danger pour la défense des Etalons.

Notre gardien Hervé Koffi s’est un peu ennuyé durant ce début de match. Notre entrejeu constitué du trio Ibrahim Blati, Gustavo Sangaré et Ismahila Ouédraogo a eu des difficultés à s’imposer au milieu avec des déchets techniques et des ballons perdus dans les duels physiques imposés par les Equatoguinéens. Du coup, ces 30 premières minutes sont passées très vite sans un niveau technique élevé des deux équipes.

Dans un match aussi fermé, les 10 dernières minutes de cette première période ont vu les Etalons être très entreprenants, mais tellement maladroits, notamment avec Dango Ouattara qui a eu la plus belle occasion des Etalons à la 42e minute. Hélas, une balle mal exploitée sur un long contrôle qui n’a rien donné. Les stats de cette première période sont assez parlantes : 64% de possession stérile pour le Burkina contre 36%. 6 tirs côté Burkinabè (2 cadrés) contre 2 tirs non cadrés pour l’adversaire. 6 corners contre 1 côté équatoguinéen.

En seconde période, un autre match commençait à la 50e minute pour le Burkina : celui de jouer et de gagner à 11 contre 10 contre la Guinée équatoriale. En effet, le défenseur trop rugueux, Basilo Ndong, prends un carton rouge sur une faute grossière sur Bertrand Traoré (après consultation VAR). C’est en toute logique que le Burkina prend donc les choses en main avec des attaques tous azimuts. Mais, la maladresse de nos attaquants était toujours bien présente. Dango rate encore son face à face à la 58e minute.

Puis, il y a eu des changements : Aziz Ki et Lassina Traoré font leur entrée sur le terrain. 1er ballon de Lassina et 1er but refusé. Les Equatoguinéens, sans doute piqués par cet avertissement, vont changer de stratégie en acceptant de sortir un peu plus de leur organisation défensive (bloc bas). Ils vont même réussir à marquer à la 85e minute. Un but assassin sur un de leur rare corner. Tout était à refaire pour les Etalons.

Sans jamais lâcher et malgré les attaques mal préparées, le Burkina égalise enfin, grâce au nouvel entrant Georgi Minoungou à la 95e minute. Et, à force de continuer à attaquer les bases équatoguinéennes, le Burkina marque le 2e but grâce à Edmond Tapsoba. Quel match !!! Tout n’a pas été parfait, mais, il fallait bien entamer notre CAN. Et pour cela, il fallait gagner coûte que coûte. Ce fut laborieux, mais on ne va retenir que les 3 points.

Propos recueillis par

Yves OUEDRAOGO