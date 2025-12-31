CAN 2025 / Soudan # Burkina : « Nous nous battrons pour la 2e place », Brama Traoré, coach des Etalons

Le Burkina Faso dispute cet après-midi (16h GMT) à Casablanca, au Maroc, son troisième et dernier match de poules face au Soudan. Défaits face à l’Algérie lors de sa sortie précédente, les Etalons, selon leur sélectionneur, Brama Traoré, veulent vaincre les Crocodiles du Nil afin de terminer second du groupe E.

Renouer avec la victoire après la défaite face à l’Algérie, se faire le plein de confiance et terminer 2e du groupe E. Voici résumé, les réponses fournies aux journalistes par le sélectionneur Brama Traoré lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match animée, hier 30 décembre 2025 à Casablanca. A 24h de leur 3e et dernier match de la phase de groupes de cette 35e CAN au Maroc face au Soudan et même si la situation dans les groupes A et B (les Comores et l’Angola sont 3e de poules avec 2 points, donc hors course pour les repêchages) fait du Burkina Faso avec ses trois points un pays qualifié pour le second tour, les Etalons n’entendent pas tomber dans la facilité.

« Nous nous battrons pour conserver cette 2e place pour nous mettre en confiance. En nous battant sur le terrain avec la même ardeur, l’objectif fixé sera atteint », a expliqué Brama Traoré dit Chercheur. Le sélectionneur des Etalons a indiqué que la défaite

« frustrante » contre l’Algérie est derrière eux. Lui et ses poulains, a-t-il poursuivi, sont focus sur le Soudan, un adversaire qu’ils prennent très au sérieux.

« Tous les pays ont progressé. Nous ne pouvons pas dire que l’équipe du Soudan n’est pas bonne. Ils ont un entraineur ghanéen qui a contribué à ce que cette équipe puisse se qualifier pour la CAN », a déclaré Chercheur. Pour lui, il faut être intelligent dans cette rencontre, avec pour astuce de débuter le match, voir comment évolue l’adversaire, et si le plan initial n’est pas le bon, de le réajuster.

« Nous voulons être offensif et marquer des buts dans ce match … Etre les premiers à marquer et voir comment l’adversaire se comportera par la suite et nous adapter », a affirmé Brama Traoré.

Humilité

Un peu plus tôt, lors de cette conférence de presse d’avant match, son homologue sélectionneur du Soudan, le Ghanéen Kwesi Appiah a reconnu la supériorité des Etalons, sur le papier, parce qu’ils comptent « de nombreux joueurs professionnels évoluant en Europe ». En plus, il a précisé que du fait de la situation au Soudan, le pays ne dispose plus de ligue, à fortiori d’un championnat, depuis trois ans. Mais, a-t-il ajouté, son équipe ne se présentera pas sur la pelouse du Stade Mohamed V de Casablanca en victime expiatoire. « J’ai des joueurs locaux qui donnent tout pour la fierté de leur pays.

Ils sont très combatifs et forts mentalement. Je loue leur courage. Nous jouerons avec nos atouts pour être à la hauteur d’une très bonne équipe du Burkina Faso », a prévenu Kwesi Appiah, tout en indiquant que leur objectif à cette CAN est de prouver qu’ils sont à la hauteur de tout adversaire.

Les Crocodiles du Nil se sont relancés dans le groupe E lors de la 2e journée de la phase de groupes en venant à bout (1-0) de la Guinée équatoriale.

L’enjeu donc de ce dernier match de poules est la bataille pour la 2e et la 3e place du groupe, l’Algérie étant assurée de terminer en tête. Les Etalons ont un léger avantage sur les Crocodiles du Nil grâce à un goal-average favorable. Et pour Chercheur, c’est un acquis qu’il faut prendre en considération, mais avec humilité.

« Si par hasard le match à un moment est difficile, nous saurons mettre le plan qu’il faut pour rester lucide et nous en sortir avec un nul. Mais nous voulons gagner », a insisté Brama Traoré. Il se pourrait que son latéral, Issa Kaboré, blessé, soit de retour lors de ce match, car selon Brama Traoré, l’ancien sociétaire de Rahimo a récupéré 95% de ses moyens physiques. « Nous verrons si c’est possible qu’il joue une partie du match.

En tous les cas, nous comptons beaucoup sur son apport pour la suite de cette CAN », a-t-il persisté. Qu’a cela ne tienne, Brama Traoré promet d’agrémenter le réveillon des Burkinabè.

Sié Simplice HIEN