Commission de l’informatique et des libertés: la présidente, Halguieta Nassa, décorée

Le Grand chancelier des Ordres burkinabè, le général de Brigade Pingrenoma Zagré, a présidé, dans la soirée du vendredi 24 octobre 2025, la cérémonie de décoration de la présidente de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), Halguieta Nassa, élevée au rang de commandeur de l’Ordre de l’Etalon.

Conformément aux règles en vigueur, les présidents d’institutions sont promus au grade de commandeur de l’Ordre de l’Etalon deux ans après leur nomination. Dans ce sens, la présidente de la Commission de l’informatique et des libertés (CIL), Halguièta Nassa, a été faite commandeur de l’Ordre de l’Etalon, vendredi 24 octobre 2025, dans les locaux de

la Grande chancellerie des Ordres burkinabè, à Ouagadougou.

Le Grand chancelier des Ordres burki-nabè, le général de Brigade à la retraite, Pingrenoma Zagré, a indiqué qu’à travers cette distinction, il s’agit de rendre hommage à une référence dans le domaine du numérique dont la compétence et la vision contribuent, chaque jour, à bâtir un Burkina Faso souverain et tourné vers l’avenir. Halguieta Nassa, Dr en informatique, enseignante-chercheure à l’université Joseph-Ki-Zerbo, polyglotte, selon lui, incarne le savoir, la rigueur et la vision au service de la Nation.

Du point de vue du Grand chancelier, à la tête de la CIL depuis septembre 2023, Mme Nassa a su imprimer une dynamique nouvelle fondée sur

l’innovation, la digitalisation et la protection des données personnelles.

Bâtir un Burkina Faso numérique souverain

« Nous avons remarqué qu’après deux ans passés à la tête de cette institution, des progrès très remarquables ont été faits au profit de la population burkinabè. Chacun a pu identifier ses droits mais aussi son devoir et les pri-vilèges qui sont associés au domaine de l’informatique et des libertés », a soutenu le Grand chancelier.

Il a ajouté que cette distinction doit être la marque d’un nouveau départ pour la CIL afin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, tout en exhortant la jeune génération à s’approprier l’exemple. La présidente de la CIL, à l’issue de sa décoration, a traduit sa gratitude au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en sa personne.

Pour elle, cette médaille est celle de toute l’équipe de la CIL passionnée, compétente et infatigable qui donne le meilleur d’elle-même pour protéger les droits numériques des Bur-

kinabè, jour après jour sur les terrains pour sensibiliser les populations.

« Cette médaille n’est pas une fin en soi mais un nouveau départ qui m’invite à poursuivre avec encore plus de détermination cette œuvre collective : bâtir un Burkina Faso numérique souverain et protecteur des droits fondamentaux dans un pays où chaque citoyen pourra évoluer dans un environnement digital sûr et respectueux de ses droits et porteur d’opportunités », a-t-elle déclaré.

Valentin KABORE

(Collaborateur)