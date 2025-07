La diaspora burkinabè vivant en Espagne a été fortement représentée à une rencontre, dans la soirée du 1er juillet, avec le ministre chargé des Burkinabè de l’extérieur en séjour à Séville pour la Conférence internationale sur le financement du développement. Le ministre chargé des Afaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, s’est réjoui de la coopération régionale. Les membres de la communauté burkinabè qui ont dans leurs interventions félicité le président du Faso et tout le gouvernement pour les actions menées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Comme il est de coutume à ce genre de rencontre, SEM Karamoko Jean Marie Traoré

a donné les nouvelles du pays aux compatriotes, avant d’écouter leurs préoccupations ainsi que leurs contributions pour la bonne marche du Burkina Faso. En ce qui concerne

l’actualité, il les a rassurés quant à l’amélioration de la situation sécuritaire, avec des indicateurs tels que la reprise en main de plusieurs localités, le retour de la plupart des

personnes déplacées, l’organisation réussie de grands événements et des examens scolaires entre autres. « Les Burkinabè renouent avec l’espoir; le pays est en train de guérir grâce en partie au soutien de la diaspora », rassure le ministre Traoré, qui fait également cas du succès d’autres initiatives en cours, telles que Faso Mêbo et dans le domaine agricole.

L’exposé du ministre de tutelle des Burkinabè de l’extérieur a davantage convaincu les membres de la communauté burkinabè qui ont dans leurs interventions félicité le président du Faso et tout le gouvernement pour les actions menées dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et pour la souveraineté du Burkina Faso. « Nous sommes fiers de

vous; grâce au Président Ibrahim Traoré, nous sommes félicités et admirés partout où nous nous présentons comme Burkinabè », confie un compatriote. Côté préoccupations soulevées par les représentants de la diaspora burkinabè résidant en Espagne, il y a le besoin de facilités pour participer aux projets de développement du Burkina Faso et la nécessité de l’ouverture d’une ambassade ou d’un consulat général pour résoudre les

problèmes d’établissement des documents d’identité. Le ministre Traoré a pris bonne note des doléances.

Mais en attendant des actions concrètes, il a invité ses frères et sœurs à se départir des fausses informations visant à les démoraliser, tout en les exhortant à être des modèles d’intégrité dans leur pays d’accueil. Il a saisi l’occasion, pour féliciter les nouveaux délégués au Haut conseil des Burkinabè de l’extérieur, représentés à cette rencontre par le délégué HCBE de Madrid. Le ministre chargé des Burkinabè de l’extérieur a encouragé les nouveaux

délégués dans leur mission de mobilisation de la diaspora, pour mieux l’organiser et optimiser sa participation au développement du Burkina Faso. Il faut noter qu’au-delà

des Burkinabè, c’est une communauté africaine bien soudée et bien intégrée qui réside en Espagne et particulièrement à Séville. Dans leurs interventions, les membres de cette communauté africaine ont félicité le pays des Hommes intègres, pour la dynamique d’indépendance véritable enclenchée sous le leadership du Président du Faso, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré.

DCRP/MAECR-BE