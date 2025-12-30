Communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso : la 34e « Jalsa Salana » magnifie le Saint Prophète Muhammad

La communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso a organisé sa 34e convention annuelle sur le thème central : « Toutes les bénédictions émanent du Saint Prophète Muhammad », du 26 au 28 décembre 2025, à Kouba, à la périphérie Sud de Ouagadougou.

La Jalsa Salana (convention annuelle) de la Jama’at islamique Ahmadiyya (commu-nauté islamique Ahmadiyya) du Burkina Faso s’est tenue pour la 34e fois. L’évènement s’est déroulé sur le thème central : « Toutes les bénédictions émanent du Saint Prophète Muhammad », du 26 au 28 décembre 2025, à Kouba, à la périphérie Sud de Ouagadougou. La cérémonie d’ouverture a eu lieu, vendredi 26 décembre 2025, sous la présidence du chargé de missions, Dr Hatimi Démé, représentant le ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara.

La rencontre a réuni plus de 8 500 personnes venues de tout le Burkina Faso, des invités spéciaux du Mali, renforçant l’unité et les valeurs de paix de la communauté. L’ouverture du conclave a aussi été marquée par des prières, des poèmes et une conférence inaugurale sur le thème : « L’amour de la patrie fait partie de la foi ». Selon les organisateurs, l’objectif de cette convention annuelle est de partager des expériences spirituelles et intellectuelles, renforcer les liens sociaux et promouvoir l’Islam comme religion de paix.

Dr Hatimi Démé a remercié la Jama’at islamique Ahmadiyya pour sa capacité d’organisation et de réunir ses membres et des participants venus de toutes les régions. Ce, a-t-il indiqué, pour être témoins de cette convention qui s’articule autour de thèmes d’actualité. « Dans le contexte actuel que traverse le Burkina Faso, nous avons besoin de telles rencontres, pour sensibiliser, former les membres à avoir toujours des comportements allant dans le sens de la reconquête de notre territoire »,

a-t-il déclaré.

Un appel au croyant à être un bâtisseur

Pour le représentant du ministre chargé de l’Enseignement de base, le thème sur « L’amour de la patrie fait partie de la foi », est un appel au croyant à être un bâtisseur, un contributeur à la pacification de son pays et refuser de prendre des armes contre son propre pays. Le vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, El hadj Souleymane Kaboré, a exprimé sa satisfaction pour la tenue de la convention. « La conférence annuelle permet non seulement d’harmoniser notre compréhension sur les préceptes de l’Islam, mais aussi de les actualiser.

La Jalsa Salana est aussi une occasion de prières, de spiritualité. Il faut voir en cette conférence, un rassemblement spirituel. D’où les prières, de jour comme de nuit, les enseignements sur les fondements de l’Islam et sur l’actualité… », a-t-il fait comprendre. El hadj Souleymane Kaboré a, par ailleurs, relevé que les thèmes de la

conférence inaugurale et sur les enseignements de l’islam à propos de la paix ont un lien tangible avec la situation que traverse le Burkina Faso.

L’invité spécial du Mali, Oustaz Omar Moaz Coulibaly, représentant sa sainteté le Khalifat ul Massih V (atba), a aussi salué l’organisation de la convention. Il a expliqué que de telles rencontres renforcent les liens spirituels et patriotiques entre les différents pays où se trouve la Jama’at islamique Ahmadiyya. Les notabilités et les autorités administratives invitées ont tous apprécié l’esprit d’ouverture, d’inclusion et participatif de la communauté, sans distinction liée à la religion, la race et l’ethnie.

Au cours de la convention, les participants ont suivi des communications sures « Comment aider nos enfants à utiliser sainement les réseaux sociaux ? », « Les enseignements de l’Islam à propos de la paix », « Le concept du djihad selon l’Ahmadiyya », « Les bénédictions de la contribution », « La propreté en Islam », « Les enseignements islamiques à propos du crédit », « La dignité de la femme » et « La véracité du Messie promis ». La remise d’attestations académiques a sanctionné la fin de la convention.

Boukary BONKOUNGOU