Communication électronique au sein des ministères et institutions: un manuel de procédures de gestion des systèmes d’information validé

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a organisé un atelier de validation du manuel de procédures de gestion des systèmes d’information, mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou. Cet atelier est organisé au profit des directeurs des systèmes d’information des différents départements ministériels et des institutions.

Dans la dynamique de la modernisation et de la bonne gouvernance au sein de l’administration publique, il a été entrepris l’élaboration d’un manuel de procédures de gestion des systèmes d’information au profit des directeurs des systèmes d’information des différents départements ministériels et des institutions. Ce document a été soumis à validation lors d’un atelier, le mardi 23 septembre 2025, à Ouagadougou par les acteurs concernés.

Le représentant du ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, le secrétaire général, Jonas Michel Somé, a confié que la validation marque une étape importante dans leur volonté commune de bâtir une administration numérique résiliente, capable de répondre aux défis actuels.

« Elle traduit également notre engagement à mutualiser les efforts, à partager les bonnes pratiques et à instaurer une culture de gouvernance numérique méthodique, fondée sur la rigueur et la responsabilité », a-t-il poursuivi. M. Somé a aussi signifié que l’élaboration du manuel de procédures de gestion des systèmes d’information vise à mettre à la disposition des acteurs du numérique un cadre de référence harmonisé pour la conduite des actions dans le secteur.

« S’inspirant des bonnes pratiques et des référentiels encadrant l’exercice dans le domaine, cet outil institue une doctrine commune, un langage partagé et des protocoles unifiés pour l’ensemble des services informatiques de l’administration burkinabè », a soutenu M. Somé.

Un instrument pour accompagner une vision stratégique

Il a rappelé que depuis plus d’une vingtaine d’années, l’utilité du manuel de

procédures a été reconnue et matérialisée par un acte règlementaire qui fait obligation à tout service public d’en disposer. « Le manuel de procédures s’inscrit comme un instrument d’accompagnement de la vision stratégique énoncée par les plus hautes autorités de notre pays », a-t-il indiqué.

Pour lui, en effet, les nombreuses initiatives et processus du numérique, tels que la dématérialisation des procédures administratives, l’administration et la maintenance du réseau informatique, l’administration des bases de données, la gestion de la sécurité informatique, ne sauraient prospérer sur un terrain procédural incertain ou inexistant.

Le directeur de développement institutionnel et de l’innovation au sein du ministère en charge de la transition digitale, Boureima Ouédraogo, a confié qu’après la validation, le ministre chargé de la Transition digitale et son collègue de la Fonction publique vont signer un arrêté conjoint. A l’entendre, cet arrêtéservira de fil conducteur pour les directeurs des systèmes d’information des différents départements ministériels et des institutions.

Kadi RABO

Soukriya NACRO

(Stagiaire)