Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES): un protocole d’accord pour acter la radio de l’AES

Les ministres chargés des Affaires étrangères et ceux chargés de la Communication de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont signé le protocole d’accord de création de la radio de la Confédération, mercredi 26 novembre 2025, à Ouagadougou.

La radio de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) dénommée

« Daandè Liptako » (la voix du Liptako en langue fulfuldé) sera désormais le porte-voix des Etats de la Confédération. Cette radio se veut être un média de proximité pour donner la vraie information aux populations, contrer la désinformation et la guerre informationnelle dirigée contre les pays de l’AES.

Ainsi, les ministres chargés des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé le protocole d’accord de création de la radio « Daandè Liptako », jeudi 27 novembre 2025 à Ouagadougou. Pour le ministre chargé des Affaires étrangères de la République du Mali, Abdoulaye Diop, cette radio vise, entre autres, à consolider les mécanismes de communication de la confédération face aux défis sécuritaires et informationnels, contribuer à l’éveil des consciences et au changement positif de comportement des populations de l’espace confédéral.

Selon lui, la radio « Daandè Liptako » va servir de tribune de communication pour les pays de l’AES et à promouvoir le dialogue et les échanges au sein de l’espace confédéral. Selon le patron de la diplomatie du Mali, Ouaga- dougou abritera le siège de « Daandè Liptako » et deux antennes-relais implantées à Bamako et à Niamey assureront le relais auprès des

populations.

« Daandè Liptako » ou la vérité

Il a, en outre, confié que le lancement officiel de la radio interviendra lors du prochain sommet des chefs d’Etats de l’AES les 22 et 23 décembre 2025, à Bamako au Mali. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, s’est réjoui de la signature de ce protocole d’accord qui crée officiellement la radio. « C’est un grand pas que nous franchissons et qui vient consolider l’ensemble des

acquis.

C’est un pas extrêmement décisif parce que nos leaders, les trois chefs d’Etat ont engagé leurs gouvernements respectifs à travailler en sorte à consolider les acquis et à aller véritablement vers une souveraineté totale », a-t-il relevé. De l’avis du ministre Ouédraogo, le combat pour la souveraineté se mène sur plusieurs fronts. « Sur le front de l’information et de la communication, c’est une souveraineté qui n’est pas négociable.

Nous voulons désormais être maître de notre narratif. Nous voulons désormais engager toutes nos populations dans une lutte farouche contre la désinformation », a-t-il insisté. Le ministre chargé de la Communication a annoncé la création d’une télévision de l’AES installée à Bamako au Mali et une presse écrite à Niamey. A l’issue de la signature du protocole d’accord, les autorités ont visité les installations et les studios de diffusion de la radio de l’AES.

Emmanuel BICABA