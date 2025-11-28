UEMOA : le plan stratégique « Impact 2030 » présenté aux partenaires

La Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a tenu, sa traditionnelle rencontre d’échanges avec ses partenaires techniques et financiers, le jeudi 27 novembre 2025, à Ouagadougou. Sous la conduite du président de la Commission, Abdoulaye Diop, cette rencontre a servi de cadre pour présenter le plan stratégique « Impact 2030 » et faire l’état de la coopération avec les partenaires.

Attachée à une démarche participative et inclusive dans le déroulement de ses politiques et programmes de développement sous-régional, la Commission de l’Union écono- mique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a initié depuis 2014 une rencontre annuelle avec ses Partenaires et techniques et financiers (PTF). Cette année, l’organisation communautaire a tenu ce traditionnel cadre de concertation avec ses partenaires, le jeudi 27 novembre 2025, à Ouagadougou.

La présentation de la vision 2040 de la Commission de l’UEMOA et de son

plan stratégique 2025-2030, dénommé : « Impact 2030 », ainsi que l’état des lieux de la coopération avec les PTF étaient au centre des échanges conduits par le président,

Abdoulaye Diop.

L’ambition est de faire de la Commission de l’UEMOA une institution agile, locomotive de l’approfondissement de l’intégration et de la transformation structurelle des économies de notre Union, a-t-il fait savoir. Le plan « Impact 2030 » s’inscrit dans cette volonté commune de transformer cette vision en résultats tangibles qui contribuent à « améliorer significativement les conditions des populations » de l’espace régional, a-t-il confié.

Ce plan repose sur cinq axes stratégiques, à savoir le « développement d’écosystèmes de production » basé sur une approche filière et centré sur les agro-industries, les industries légères et extractives et les services à valeur ajoutée, le développement d’infrastructures économiques supports à la compétitivité avec un focus sur l’énergie, l’aménagement du territoire et le numérique, la promotion du développement humain et de la citoyenneté.

A ces axes s’ajoutent, le renforcement des fondements de l’intégration couvrant les chantiers comme la construction du marché commun, l’harmonisation des politiques économiques, la paix et la sécurité, et la modernisation de la gouvernance institutionnelle.

Selon le président Diop, ce document stratégique constitue un important référentiel pour l’avenir de la Commission et de l’union.

Il vise à bâtir une économie régionale compétitive, créatrice d’emplois, de prospérité pour les populations. « Cela passe par des investissements dans les secteurs productifs identifiés, des infrastructures, un capital humain renforcé, l’approfondissement de l’intégration sous-régionale, une gouvernance plus efficace et un développement de la citoyenneté au niveau de notre espace communautaire, car le sentiment d’appartenance à une union est très important pour permettre à tout le monde de se mobiliser vers un objectif commun », a-t-il ajouté.

Adhésion des PTF

L’ambition est de parvenir à une transformation structurelle centrée sur des chaines de valeur, avec une place centrale accordée au secteur privé communautaire dans l’opérationnalisation de ce plan « Impact 2030 ».

L’accompagnement des Etats, tout comme celui des PTF de la Commission, est aussi un élément essentiel pour l’atteinte des objectifs visés.

« La mise en œuvre réussie de notre Plan est fortement tributaire de la conjonction des efforts entre Etats membres, institutions communautaires et les partenaires au développement que vous êtes, afin de créer les conditions ainsi qu’un effet de levier pour susciter la participation et l’intérêt du secteur privé communautaire. Je suis convaincu, que votre accompagnement ne nous fera pas défaut pour la mise en œuvre de chantiers prioritaires, avec un impact réel sur le quotidien des populations de notre

espace communautaire », a lancé M. Diop.

Ce message semble bien reçu par les partenaires qui n’ont pas manqué d’exprimer leur adhésion à la vision et aux priorités dégagées par la Commission de l’UEMOA. Pour la cheffe d’équipe gouvernance et intégration régionale de l’Union européenne (UE), San José Yolanda, les priorités qui ont été présentées sont en phase avec celles de son

institution, notamment dans les secteurs du digital, de l’énergie, du transport, de l’éducation et de la santé, etc., qui sont essentiels pour améliorer la qualité de vie des populations. Elle a réaffirmé l’engagement de l’UE à poursuivre son partenariat avec la Commission de l’UEMOA.

Le responsable pays de la Banque africaine de dévelop- pement (BAD), Daniel Ndoye, a également salué la tenue du cadre de concertation. « Ce sont des actions que nous saluons et qui sont parfaitement en phase avec ce que nous attendons de la Commission de l’UEMOA en matière de développement de nos pays, de renforcement de l’intégration régionale. En tant que BAD, nous avons déjà une très bonne collaboration avec la Commission à travers plusieurs projets sur lesquels nous travaillons ensemble », a-t-il dit.

Il a réitéré leur engagement à continuer à travailler avec la Commission de l’UEMOA afin de soutenir toutes ces initiatives, dans les domaines du renforcement de la connectivité entre les Etats, du numérique et de l’inclusion financière. « C’est un partenariat renouvelé que nous comptons consolider à travers la mise en œuvre

de du Plan Impact 2030 de l’UEMOA », a confié M. Ndoye.

Mahamadi SEBOGO

(windmad76@gmail.com)